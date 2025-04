La puntata odierna di Domenica In sembrava poter essere terreno propizio per la pace tra Valeria Marini e la mamma, Gianna Orrù. Da qualche tempo il rapporto è teso, mancanza di dialogo e frizioni per ragioni che entrambe non hanno rivelato ma che sembrano essere anche piuttosto serie considerando il comportamento della donna, oggi, nel salotto di Mara Venier. La madre della showgirl inizia da sola l’intervista, sottolineando ma senza entrare nel dettaglio i dissapori con la figlia; Valeria Marini entra a sorpresa in studio ma la reazione di Gianna Orrù è stata tutt’altro che accogliente: “Me ne vado eh! Non è corretta questa cosa, non si fa”.

Gianna Orrù, mamma Valeria Marini: “Sbagliato cambiare vita per mia figlia”/ “Fatto per lei? Chi se ne frega"

Valeria Marini ha anche tentato di dare un bacio alla mamma, Gianna Orrù, ma quest’ultima si è letteralmente scansata, aggiungendo: “Resto solo per rispetto, se fosse per me andrei via, non avrei fatto questa cosa”. La showgirl – a Domenica In – tenta però di ritrovare il sereno: “Io penso che lei è una grande mamma e merita sostegno, si è arrabbiata con me senza motivo; se ho sbagliato ti chiedo scusa, ma come tu hai fatto tanto per me anche io sono sempre stata al tuo fianco. Quello che hai subito è stato veramente tosto, però…”. Ancora perentoria la replica della mamma, Gianna Orrù: “Se parlo io, scende il soffitto…”.

Gianna Orrù, chi era il marito Mario Marini/ L'affettuoso nomignolo affibbiato alla figlia Valeria Marini...

Valeria Marini rimproverata dalla mamma Gianna Orrù a Domenica In: “Non si rendono pubbliche le cose private!”

Particolarmente respingente Gianna Orrù nei confronti di sua figlia Valeria Marini, anche risentita per un gesto della showgirl in particolare: “Le cose private non si devono rendere pubbliche, le hai messe ovunque!”. La concorrente de ‘Ne vedremo delle belle’ non demorde, anche supportata da Mara Venier a Domenica In: “Mamma, almeno sbloccami sul telefono! Mi dai un abbraccio?”. Ma ancora una volta la donna si è sottratta alla pace: “Devi stare zitta, non ti sblocco e non ti abbraccio”.