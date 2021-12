Valeria Marini, richiesta hot al GF Vip/ “Se ho richieste particolari? Un vibratore”

Richiesta hot di Valeria Marini nei confronti del Grande Fratello Vip. La showgirl è entrata in casa conquistando la fiducia della maggior parte dei concorrenti con la sua simpatia e generosità. Sempre disponibile e pronta ad aiutare gli altri, Valeria Marini riesce anche ad essere molto autoironica e a scherzare con gli altri inquilini della casa. Quando qualcuno le ha chiesto se avesse una richiesta particolare per la spesa settimanale, Valeria ha dato una risposta che ha strappato sorrisi non solo in casa, ma anche sul web.

Come ogni martedì mattina, nella casa del Grande Fratello Vip è arrivato il comunicato per la spesa settimana. Gli inquilini hanno scoperto di avere un budget ridotto per un provvedimento disciplinare. Gli autori, infatti, hanno deciso di punire i concorrenti per il disordine in cui versa la casa.

La richiesta particolare di Valeria Marini al Grande Fratello Vip

“Vip, il budget per la vostra spesa settimanale sarebbe stato di 380€. Peccato che per via della gestione dell’ordine e della pulizia della Casa, nonostante i richiami costanti del Grande Fratello, il totale a vostra disposizione da 380 € passa a 266€! Buona spesa zozzoni!”: è questo il comunicato che Soleil Sorge e Manila Nazzaro hanno letto agli altri concorrenti.



Prima di procedere a fare la lista della spesa, Soleil ha chiesto ai propri coinquilini se avessero delle richieste particolari. La domanda è stata rivolta, in particolare, a Valeria Marini che ha risposto così: “Sì, un vibratore”, è stata la risposta di Valeria che ha strappato sorrisi in casa.

