Valeria Marini si è rifatta nel corso degli anni? Più volte il tema è stato affrontato nel tempo, con la showgirl sarda che spesso è intervenuta anche in risposta sull’argomento, chiarendo come sono andate le cose effettivamente. Riguardo alla chirurgia estetica Valeria Marini non si è schierata di traverso. In un’intervista concessa al podcast “Zero Possibilità” ha espresso la sua opinione sulla chirurgia estetica:

“Se una donna vuole migliorare qualche piccolo difetto, perché no? L’importante è affidarsi ai giusti esperti. Io amo la medicina estetica, che aiuta a migliorare senza essere invasiva. Nessuna donna deve aver paura di essere se stessa e di prendersi cura di sé” le parole di Valeria Marini che si è poi lasciata andare a dei chiarimenti ulteriori sulla questione, ammettendo. “Non ho mai fatto lifting, non ho mai fatto trattamenti, ogni tanto facevo delle vitamine. Ultimamente manco quello” le parole della showgirl.

Valeria Marini rifatta? “Ecco come mi prendo cura di me stessa”

Senza necessariamente far ricorso ai ritocchini, Valeria Marini in passato ha rivelato i metodi adottati per prendersi cura di se stessa: “Mi prendo cura di me stessa grazie a trattamenti estetici, ma anche con una buona alimentazione e tanta acqua. Non sono contraria alla chirurgia plastica, ma se posso, preferisco la medicina estetica.

I trattamenti non invasivi sono il mio segreto” ha detto l’attrice ed ex diva del Bagaglino strizzando l’occhio sulla questione in una intervista concessa a Zero possibilità. Più volte negli anni è stata pizzicata da programmi satirici come Striscia la notizia, con parti del viso finite nel mirino, dagli zigomi alle labbra, questioni per le quali è finita in alcune occasioni anche sotto attacco.

