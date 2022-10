Valeria Marini rivelazione hot sul fidanzato Eddy Siniscalchi/ “Facciamo l’amore dalla mattina alla sera”

Valeria Marini e Eddy Siniscalchi sono una coppia molto affiatata

Valeria Marini è di nuovo innamorata, come non lo era da tempo. La nota showgirl, 55 anni, è apparsa in passerella vestita da sposa per il finale di un evento legato all’organizzazione dei matrimoni. Lei che con l’amore ha passato tutta la vita, adesso si ritrova con il suo Eddy. Non si tratta di una prima volta fra i due. Infatti, la scintilla era già scoccata molti anni fa: precisamente nel 2004. Lui afferma di venire da un ambiente benestate di essere un imprenditore.

Lui ha 36 anni, quasi 20 meno di Valeria, e confessa di aver avuto una relazione anche con l’attrice Giovanna Rei. Nel 22014 si è laureato in economia aziendale e ha iniziato a lavorare per l’azienda di famiglia. Valeria Marini, con lui, è molto felice. “Era sovrappeso. L’ho messo a dieta e ora anche fisicamente è stellare”, queste le parole riportate dal settimanale ‘Nuovo Tv’.

Valeria Marini racconta: “facciamo l’amore dalla mattina alla sera”

Espedito, detto Eddy fin da quando era bambino, farebbe di tutto per la sua Valeria. I due si sono ritrovati fuori da una chiesa per andare a messa, come lei stessa aveva raccontato qualche tempo fa. L’amore è tornato prepotentemente e così l’imprenditore originario di Napoli ha fatto perdere la testa a Valeria.

Lei è impegnata in tv con il programma ‘Tale e Quale Show’ il venerdì sera in prima serata su Rai Uno. Lui continua con il suo lavoro di imprenditore nel mondo immobiliare e finanziario. Dice anche che se avesse voluto avrebbe potuto fare televisione, ma ha sempre evitato. Il loro rapporto è assiduo anche se stanno assieme solo da quattro mesi. E neanche la differenza di età sembra un problema: “L’età è solo un numero – afferma lei sempre al settimanale Nuovo Tv – facciamo l’amore dalla mattina alla sera.”

