Valeria Marini, rivelazione su Pamela Prati/ “Sono stata l’unica a starle vicina”

Valeria Marini svela l'attuale rapporto con Pamela Prati: le sue parole

Valeria Marini e Pamela Prati hanno vissuto momenti di tensioni in passato. Tra le due showgirl si è anche consumata una lite furiosa. Lo stesso Giovanni Ciacci, quando era dentro la Casa del Grande Fratello Vip 2022, ha confermato che tra le due ci sarebbe anche stato uno scontro fisico.

Ora, Valeria Marini sostiene di avere un ottimo rapporto con Pamela e lo racconta, come riporta Lanostratv, nel talk di Francesca Fialdini: “L’ho sentita prima del GF Vip le ho mandato un messaggio, ma ci sentiamo ogni tanto. Sono molto contenta per lei. Sono l’unica che aveva fatto le dichiarazioni a suo favore e l’ho aiutata perché avevo capito che era rimasta in una cosa paradossale.” Le due sarebbero, dunque, di nuovo amiche superata la tempesta che le ha divise per diverso tempo.

Valeria Marini svela un retroscena su Pamela Prati

Valeria Marini, ai microfoni del talk di Francesca Fialdini, svela un retroscena di Pamela Prati quando è scoppiato il caso di Mark Caltagirone.

L’attrice, come riporta Lanostratv, dichiara: “Quando poi l’ho rivista che tutti si allontanavano, perché il nostro è ambiente talmente falso, io le sono state vicina e se glielo chiedi sicuro lo dice. Sono contenta che è riuscita a ritrovare un equilibrio“. Valeria Marini ha, dunque, dato sostegno alla showgirl che attualmente è nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 quando è scoppiato il Pratigate. La stessa showgirl ha svelato alcuni dettagli della sua verità sul finto fidanzato, in una puntata del reality show condotto dal Alfonso Signorini. Pamela Prati continua ha dichiararsi vittima di tutto quello che è accaduto; in molti però, ancora non credono che la showgirl non abbia approfittato delle ospitate in tv una volta che si è saputo del suo matrimonio con il finto fidanzato.

