A Ne vedremo delle belle continuano i colpi di scena, e continuano anche le mosse astute e un po’ folli di Valeria Marini, che durante la puntata di sabato 29 marzo non si è di certo risparmiata nel voler essere la vera prima donna della serata. Prima della sua esibizione canora di “Cuoricini” è stato svelato – finalmente – il retroscena sulla diva che aveva abbandonato il gruppo Whatsapp e che questa settimana non si era presentata alle prove del programma. Ebbene, era proprio lei, la Valeriona nazionale.

“Perchè non ti sei presentata alle prove?“, le ha chiesto Mara Venier? La soubrette sarda ha cercato di tergiversare dicendo che aveva mal di testa: “Una terribile emicrania“, ha detto, mentre il pubblico è scoppiato in un coro di fischi dubbioso sulla scusa della star. Zia Mara ha però insistito, chiedendole come mai avesse anche abbandonato il gruppo di Whatsapp, e anche qui Valeria Marini ha azzardato una risposta poco convincente: “Mi davano fastidio le troppe notifiche“. Ma forse non sa che esiste la possibilità di silenziare le notifiche.

Durante la puntata di Ne vedremo delle belle di sabato 29 marzo 2025, Valeria Marini è stata scelta per la prova canora. La sfida consisteva nel cantare “Cuoricini” e al momento di scegliere l’avversaria ha fatto ricadere la sua decisione sulla sua acerrima nemica, Pamela Prati. Peccato che quest’ultima sia molto più brava di lei e si è aggiudicata il voto dei giudici – tranne Christian De Sica – e di molte delle concorrenti, che ne hanno apprezzato l’intonazione perfetta e la capacità di rimanere a tempo con la base che ogni tanto si fermava.

Valeria Marini è stata oltretutto protagonista di una gaffe nel corso della sua esibizione, dato che ad un certo punto ha chiesto di interrompere la base perchè aveva perso il tempo. Chiaramente la giuria non l’ha premiata per questo primo “take” andato male, mentre tutti sono rimasti a bocca aperta per la capacità di Pamela Prati nel seguire alla perfezione la melodia. Insomma, mossa sbagliata cara Valeria Marini, e lei se n’è accorta troppo tardi cercando di giustificare la sua performance mediocre per via del fatto che fosse la prima ad esibirsi.