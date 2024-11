Gianna Orrù è la madre di Valeria Marini. La showgirl è sempre stata legatissima all’amata mamma, con la quale ha condiviso momenti molto difficili e toccanti nel corso della sua vita. Tra questi c’è indubbiamente quello che la showgirl considera l’atto d’amore più grande che la signora Gianna potesse farle, salvandola da uomo violento e più grande che Valeria cominciò a frequentare da ragazzina. “Mia mamma mi ha cambiato la vita”, ha raccontato la showgirl a Belve. “Mi ha permesso di allontanarmi da un uomo violento, che era molto più grande di me”, la confessione choc.

All’epoca Valeria aveva compiuto quindici anni e dovette affrontare un aborto, organizzato senza che ne fosse a conoscenza da sua madre Gianna. “Non ero al corrente che avrei interrotto la gravidanza ma mia mamma l’ha fatto per il mio bene”, sottolinea Valeria Marini. Quell’episodio, inevitabilmente, ha lasciato un segno nei ricordi della soubrette, che ancora oggi soffre ripensando a quei terribili momenti.

Valeria Marini non dimentica la vicinanza di sua madre e da brava figlia ha ricambiato il supporto a mamma Gianna nei momenti di difficoltà. Qualche anno fa, infatti, la madre della Marini perse circa 350.000 euro per un investimento in bitcoin. Un investimento non del tutto trasparente, a quanto pare, con l’accusa di truffa al produttore cinematografico Giuseppe Milazzo Andreani che aveva proposto l’affare alla signora Orrù.

Gianna lei si era fidata ciecamente delle sue indicazioni, ma poi qualcosa è andato storto e ha deciso di procedere per vie legali. In questo periodo lungo ed estenuante, Valeria Marini non ha mai lasciato sola la madre, sostenendola e supportandola quando il morale era sotto zero. Insomma, non si può dire che non ci sia un legame speciale tra mamma e figlia.

