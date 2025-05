Valeria Marini torna sul set nei panni di attrice, e lo fa in grande stile. La showgirl italiana, infatti, è pronta a conquistare anche il pubblico internazionale con una partecipazione speciale in Beautiful, una delle soap opera più famose e longeve al mondo. Le riprese delle nuove puntate si stanno svolgendo proprio in questi giorni in Italia, tra Napoli e Capri, e tra i protagonisti coinvolti figura anche la Marini. La serie americana, da sempre seguita nel nostro Paese, ha spesso scelto l’Italia come sfondo per alcune delle sue storyline, coinvolgendo spesso volti noti dello spettacolo italiano.

Difatti, Valeria non è la prima celebrità italiana ad apparire nello show. In passato, abbiamo visto recitare nella serie personaggi come Ginevra Lamborghini, Alberto De Pisis e altri. Questa volta, invece, è toccato alla Marini. Reduce dal flop di Ne Vedremo delle belle – lo show condotto da Carlo Conti su Rai 1 – Valeria è pronta a rifarsi, apparendo come guest star nella fiction. Ma, chi interpreterà? Nientemeno che sé stessa. D’altronde, la soubrette è perfettamente a suo agio nei panni della Valeria Marini “personaggio”, come ha già dimostrando in passato, ad esempio nel film “Somewhere” di Sofia Coppola, dove fece un cameo nei panni di sé stessa.

Valeria Marini guest star in Beautiful: tutti i dettagli

Come accennato precedentemente, questa non è la prima volta che le riprese di Beautiful sbarcano in Italia. In quest’occasione, hanno scelto come location delle nuove puntate Napoli e Capri, con grande entusiasmo degli attori della serie. Il cast, infatti, si è detto particolarmente felice dell’accoglienza ricevuta in Italia e delle bellezze del territorio. Tra questi, i fan hanno avuto la possibilità d’incontrare Thorsten Kaye (Ridge Forrester), Katherine Kelly Lang (Brooke Logan), John McCook (Eric Forrester) e Jack Wagner (Nick Marone).

Ma, quando andrà in onda l’episodio con la partecipazione di Valeria Marini? A quanto pare, i telespettatori dovranno aspettare fino al 2026 per poter vedere la showgirl nei panni di sé stessa nella celebre soap opera americana. Va ricordato che gli episodi di Beautiful vengono trasmessi in Italia con diversi mesi di ritardo rispetto alla messa in onda americana. Nell’attesa, poi, sui social stanno già circolando numerose immagini del cast in Italia, tra cui uno scatto molto commentato del cast a pranzo da Gino Sorbillo a Napoli, alimentando ancora di più la curiosità dei fan.