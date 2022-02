Valeria Marini, scherzo Le Iene/ Snobbata e derubata: “La fine di una carriera”

Valeria Marini vittima di uno scherzo de Le Iene che le ha fatto credere, per una giornata, di dover davvero dire addio alla sua carriera. In vacanza a Santa Flavia, vicino Palermo, con Giovanni Ciacci – complice del programma Mediaset – la showgirl è stata prima snobbata dai fan, che non si sono presentati al suo spettacolo, e poi derubata dal suo autista. Il tutto, con un caldo torrido. Lo scherzo è stato infatti girato a luglio, con un caldo record per la Sicilia e non solo.

Il tutto comincia quando la showgirl parte per Santa Flavia, insieme a Ciacci, per tenere uno spettacolo. Il sindaco del paese in provincia di Palermo la chiama qualche ora prima dello spettacolo e le chiede di passare a casa fare gli auguri a suo padre, Lillo, che quel giorno compie 90 anni. Molto gentilmente, Valeria accetta e si presenta da Lillo per spegnere le candeline. L’uomo è però “rinchiuso” in una stanza perché ha problemi di testosterone e potrebbe compiere dei gesti inconsulti. Valeria Marini è perplessa, ma saluta gentilmente e si dirige verso il ruolo dello spettacolo.

Valeria Marini snobbata dai fan, ma è uno scherzo de Le Iene

Arrivati nel luogo dello spettacolo, dove si sarebbe tenuta la Sagra dello Scorfano Beddo, Valeria Marini rimane perplessa: presenti per lei, infatti, solo tre fan. Con molta professionalità, la showgirl si sottopone alla sessione di trucco e sale sul palco per ballare e cantare. Nonostante le avance di uno dei presenti, la Marini riparte con Ciacci e lo staff per proseguire il suo viaggio verso l’hotel. Già affranta per la mancanza di pubblico, non mancano altre brutte notizie. Ciacci la avvisa infatti che il sindaco ha revocato il bonifico perché incalzato dall’opposizione che lo ha accusato di sperperare denaro. La Marini prende il telefono e si fa sentire: “Quando è troppo è troppo. Sono venuta nel deserto dei tartari, non si permetta di offendermi. Io ho attraversato l’Italia. Tanti saluti e baci stellari, anzi, baci non stellari”. L’unica preoccupazione di Valeria in quel momento è che sui social non si vedano le immagini dello spettacolo con così pochi presenti.

Non è però finita qui. L’autista, al momento della sosta in autogrill, dice una frase incomprensibile e scappa via con la borsa della Marini. La showgirl è spiazzata e desolata, si guarda intorno senza capire cosa stia succedendo. Il tutto dura qualche minuto, fino all’irruzione de Le Iene. “Ma quindi lui che ha rubato la borsa era vostro complice? Le Iene portano bene” commenta Valeria.



