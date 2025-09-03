Valeria Marini si racconta a 360 gradi: cos'ha detto

Valeria Marini ripercorre la sua carriera su Chi Magazine. In occasione del 30esimo anniversario del giornale, diversi personaggi dello spettacolo si stanno raccontando a cuore aperto sulle pagine del settimanale. Questa settimana, è toccato a Valeria, la quale da decenni è protagonista delle cronache rosa e, di conseguenza, del giornale di gossip. Prima di tutto, la Marini ha ricordato uno dei titoli più indimenticabili a lei dedicati, dove dichiarava: “Sarò la bomba di Sanremo“, in occasione della sua presenza sul palco dell’Ariston al fianco di Mike Bongiorno e Piero Chiambretti nel lontano 1997.

Quella è stata solo la prima delle tante copertine di Chi con protagonista Valeria, che ha poi riservato della parole speciali per Alfonso Signorini: “Con lui ogni gesto diventa notizia, è un modo di guardarmi che mi restituisce, mi amplifica, mi protegge“. Con i giornalisti, il rapporto è sempre stato pieno di alti e bassi, tanto da ammettere di averli fatti spesso arrabbiare, ma anche ridere.

Valeria Marini pronta a brillare in tv: cos’ha detto

Dopodiché, Valeria Marini ha confessato di sentire la mancanza di queste copertine, tanto da richiederne una con lei protagonista al più presto. Nonostante i trent’anni di carriera, infatti, la showgirl guarda avanti ed è pronta a restare ancora per molto tempo sul piccolo schermo e sui rotocalchi: “Lavoro, set, palco, sogni. C’è la televisione che mi chiama e mi provoca. C’è la voglia di esserci nei progetti giusti. Le cose che contano non invecchiano, cambiano forma, si rinnovano, trovano un nuovo modo di brillare”.