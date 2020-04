Valeria Marini “Ses*o ne camerini con Gianluigi Martino”/ “Dietro le quinte…”

Valeria Marini sta per tornare in tv. A differenza di quanto è successo agli altri gieffini, la bella showgirl avrà l’occasione di un’altra prima serata e questa volta prché Mediaset ha deciso di mandare in onda su Rete4 il suo spettacolo La Presidentessa, andato in scena a teatro prima del suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. Fin qui tutto normale se non fosse che a rivelare qualche succoso aneddoto da dietro le quinte è arrivato da Roberto Alessi. Il direttore di Novella 2000 è pronto a giurare che sia successo di tutto e non solo perché la generosa Valeria Marini ha deciso di regalare delle poltrone allo staff ma anche perché ha tenuto per sé una bella poltrona bianca dove avrebbe fatto follie. In particolare, sembra che nel camerino sia spesso andato a trovarla il suo fidanzato Gianluigi Martino ufficialmente in quanto suo manager e, quindi, per parlare di lavoro ma evidentemente è successo anche altro a tenere conto dei “respironi”.

VALERIA MARINI HA FATTO SES*O NEI CAMERINI?

In particolare, sembra che i dettagli non siano molti e che siano stati alcuni ragazzi del cast a rivelare di queste frequenti visite e di questi strani rumori che arrivavano poi dal camerino: “Lui è un ragazzo molto appassionato e Valeria è pure molto presa”. Lo stesso Alessi poi si dice felice dell’amore ritrovato per la showgirl ma vorrebbe sentir parlare la famosa poltrona bianca, l’unica in grado di poter svelare cosa è successo nel loro camerino. Secondo i bene informati, però, Valeria Marini dirà la sua sulla sua relazione con Gianluigi Martino proprio sul palco dello show anche se non era in copione. Cosa dirà? Lo scopriremo solo in tv su Rete4.



