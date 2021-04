Valeria Marini, show a Supervivientes/ Prima la lite, poi il bacio sulle labbra con..

Valeria Marini sempre più protagonista di Supervivientes 2021, l’edizione spagnola dell’Isola dei Famosi. La showgirl italiana, sin dalla prima puntata, ha fatto parlare di sè in Spagna. Energica, senza peli sulla lingua e pronta ad aiutare gli altri concorrenti in difficoltà, Valeria Marini sta vivendo l’avventura in Honduras senza risparmiarsi. Dopo aver vissuto una piccola disavventura con delle uova che hanno causato un’intossicazione ai concorrenti che le hanno mangiate con lei, Valeria Marini ha provato ad aiutare Sylvia Pantoja. La showgirl italiana, per difendere Sylvia, si è scontrata con un’altra concorrente, Lara Sajen, rea di avere un atteggiamento troppo aggressivo nei confronti di Sylvia. Non condividendo l’atteggiamento di Lara, la Marini ha espresso la propria opinione dando vita ad un momento esilarante che ha conquistato la Spagna.

Valeria Marini che, in Italia ha partecipato a diversi reality, in Spagna, sta conquistando l’affetto del pubblico di Supervivientes 2021 con i suoi modi di fare. In attesa della nuova puntata del reality spagnolo in onda il giovedì sera come l’Isola dei Famosi, Valeria, in terra iberica, sta facendo parlare di sè per la lite con Lara Sajen. Dopo aver discusso con quest’ultima per difendere Sylvia Pantajo, la Marini ha dato vita ad un vero e proprio colpo di scena. La discussione, infatti, si è conclusa con un bacio sulle labbra. Un gesto che ha spiazzato la stessa Lara. Il bacio tra la Marini e la Sajen sarà al centro della nuova puntata di Supervivientes 2021? La Marini, dunque, sta diventando la vera star del reality spagnolo.

