Valeria Marini si lava i capelli in cucina al GF Vip/ Web indignato: “Va nominata!”

Valeria Marini ne combina un’altra delle sue. La showgirl stellare ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip da pochissime settimane ma si è perfettamente integrata in pochi giorni. Molti dei Vipponi sono contentissimi di averla in Casa, grazie alla sua allegria e solarità. C’è però da dire che quanto fatto nelle ultime ore potrebbe causarle qualche scontro. La Marini ha infatti deciso di lavarsi i capelli in cucina, nel lavello in cui vengono lavati i piatti invece che in bagno come tutti gli altri. Le immagini di Valeria nazionale che lava la chioma bionda lì dove si cucina ha fatto in poco tempo il giro del web, finendo per essere commentata da alcuni spettatori del Grande Fratello Vip.

Valeria Marini/ Stima e affetto per Manila Nazzaro “E’ una mamma stellare!”

Valeria Marini lava i capelli in cucina al GF Vip e scatena l’ironia del web

Valeria Marini si è allora beccata qualche critica da parte del web che ha assistito alla scena. C’è chi ci ha riso su, scherzando sul fatto che la showgirl non è nuova ormai a comportamenti di questo genere; ma c’è chi ha definito il suo gesto ‘grave’, addirittura ‘da nomination!’. “Lavarsi i capelli in cucina? Ma dai, io la nominerei per una cosa simile!”, ha scritto una spettatrice del Grande Fratello Vip. Va ricordato che anche nella sua precedente avventura nella Casa Valeria ne combinò una simile, mettendo a mollo in una pentola in cucina le sue mutande per lavarle meglio. Anche in quell’occasione ci fu qualche malumore per la showgirl.

LEGGI ANCHE:

Valeria Marini sull'orlo di una crisi al GF VIP/ "Non mi trovo bene, me ne vado"Sophie Codegoni, choc "Cacca nel bidet"/ "So chi sono ma non faccio i nomi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA