Valeria Marini “Sono contro l’aborto”/ Selvaggia Lucarelli: “Almeno da quando al governo c’è Giorgia Meloni”

Valeria Marini: “Contro l’interruzione di gravidanza, ma…”

Valeria Marini è stata recentemente ospite a Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin, la showgirl ha parlato a lungo di sua mamma Gianna Orrù, che le è sempre stata vicina, anche quando a 16 anni ha scoperto di essere incinta. All’epoca Valeria stava con un ragazzo più grande di lei con il quale aveva però una relazione tossica.

Selvaggia Lucarelli: "Il cachet per coming out di Federico Fashion Style? Ecco la verità"/ Spunta il GF Vip!

Fu la madre a spingere per l’aborto: “Per fortuna avevo con me mia mamma che mi aiutò a fare questa scelta, che allora era la scelta giusta per me, perché sarebbe stato tutto sbagliato. Io non sono favorevole all’interruzione di gravidanza, ma in quel caso era l’unica scelta che potevo fare, altrimenti mi sarei trovata in difficoltà”, ha detto Valeria Marini. Nelle scorse ore Selvaggia Lucarelli ha commentato su Instagram le dichiarazioni della showgirl.

Chi è Gianna Orrù, mamma di Valeria Marini/ Dalla truffa allo scontro con Malgioglio

Selvaggia Lucarelli commenta le dichiarazioni di Valeria Marini

Selvaggia Lucarelli ha fatto notare come in diverse occasioni Valeria Marini abbia parlato dell’aborto in giovane età, dichiarando età diverse: “Nel suo libro dice di aver abortito a 14 anni. A Belve diventano 15. A Verissimo 16”. La giornalista ha poi ricordato la terza interruzione di gravidanza della showgirl, raccontata nella sua autobiografia “Lezioni intime”: “Quando poi è nuovamente accaduto ero disposta a qualsiasi sacrificio, ma quando ho dato la notizia a Vittorio, la sua risposta è stata: “E come facciamo ad andare in barca?”… Di comune accordo abbiamo deciso di interrompere la gravidanza”. In conclusione Selvaggia Lucarelli ha commentato: “Oggi Valeria Marini ci insegna che l’aborto è sempre sbagliato tranne che se abortisce lei. Lei è contraria all’interruzione di gravidanza, eh! Almeno da quando al governo c’è Giorgia Meloni…”. Ricordiamo che qualche mese fa la Marini aveva scritto su Twitter, rivolgendosi alla giornalista: “Cara Selvaggia hai tanto, anzi tutto da imparare da Giorgia Meloni.. per esempio il rispetto che ha per gli altri e soprattutto per l’universo femminile e per tutte le donne”. A cui la Lucarelli aveva risposto: “Dal carro del gay pride a quello del vincitore è un attimo”.

LEGGI ANCHE:

Eddy Siniscalchi, nuovo fidanzato di Valeria Marini?/ Chi è il broker Napoletano

© RIPRODUZIONE RISERVATA