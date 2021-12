Valeria Marini/ Stima e affetto per Manila Nazzaro “E’ una mamma stellare!”

Valeria Marini, scontri con Sophie per le pulizie

Lo scorso venerdì è andata in onda la sedicesima puntata del Grande Fratello Vip, sempre animata da nuovi contrasti e momenti di grande emozione. Tra le protagoniste della serata merita di essere menzionata Valeria Marini. La showgirl è entrata di recente all’interno della Casa con una condizione particolare; è infatti legata dal punto di vista delle nomination a Giacomo Urtis, rappresentando quindi in due un unico concorrente. Negli ultimi giorni è venuto fuori tutto il carattere fumantino della Valeria nazionale, soprattutto in alcune liti anche piuttosto accese. In particolare, ha avuto modo di scontrarsi con Sophie Codegoni per questioni legate alla pulizia all’interno della Casa.

Valeria Marini sull'orlo di una crisi al GF VIP/ "Non mi trovo bene, me ne vado"

La Marini ha infatti espressamente richiesto che venissero cambiati i turni non condividendo la concezione di pulizia della ragazza. Si è lamentata dell’eccessivo sporco che riguarda diversi ambienti della Casa, senza che nessuno abbia cura di risolvere. Nonostante gli animi si fossero scaldati, la Marini ha voluto chiarire di stimare la ragazza e di non avere assolutamente nulla contro di lei.

Sophie Codegoni, choc "Cacca nel bidet"/ "So chi sono ma non faccio i nomi"

Immunità condivisa con Giacomo Urtis

Tale posizione è stata confermata dall’atteggiamento di Valeria Marini nei confronti della discussione avvenuta proprio tra la Codegoni e Soleil Sorge nel corso della serata. La Sorge durante la settimana aveva duramente offeso la concorrente sul suo aspetto fisico, con chiari riferimenti alla chirurgia estetica. Ha dunque preso la parola Valeria Marini proprio per difendere Sophie; ha voluto sottolineare che la frase che Soleil dice essere una battuta, è risultata in realtà una provocazione fuori luogo utilizzata unicamente per aizzare la ragazza.

Per Valeria è arrivata anche un’importante notizia inerente alle nomination. È stata infatti scelta da Adriana Volpe, chiaramente con Urtis, come immune e quindi non nominabile. Nelle ore successive alla diretta la showgirl è apparsa leggermente sottotono, probabilmente provata dalle accese discussioni degli ultimi giorni. In ogni caso il giudizio su di lei appare abbastanza positivo al momento, vista comunque la sua voglia di mettersi in gioco ed esporsi senza paura di venir giudicata per il suo carattere schietto e diretto. Nelle prossime puntate sono attesi sicuramente nuovi scontri e chiarimenti con i concorrenti della casa.

Valeria Marini, frecciatina ad Alex belli e Soleil Sorge?/ "Amori tutti organizzati…"

Valeria Marini e gli auguri speciali al figlio di Manila

Negli ultimi giorni Valeria Marini non è stata tra le presenze più attive nella Casa del GF Vip. Abbastanza rifilata rispetto al resto del gruppo, la showgirl si è unita solo in occasione di avvenimenti che hanno coinvolto tutti i Vipponi, come ad esempio i festeggiamenti per il compleanno del piccolo Nicolas, il figlio di Manila Nazzaro. In tale circostanza speciale l’ex Miss Italia ha deciso di preparare una torta da condividere con i suoi amici e compagni di avventura.

Ed ovviamente anche Valeria Marini si è unita ai festeggiamenti cantando “tanti auguri” in occasione del compleanno del piccolo, consigliandole poi di spezzare le candeline in segno di fortuna. Dopo averle spente la donna si è commossa intenerendo anche Valeria che ha esclamato: “Amore!”, carezzandole un braccio in segno d’affetto. “Ma che mamma meravigliosa, una mamma stellare!”, ha aggiunto, ribadendolo più volte e confortando e abbracciando affettuosamente l’amica. Manila nel condividere il dolce con tutti i Vip ha ricordato come ci fosse “il tocco stellare di Valeria”, che insieme ad altre donne l’hanno aiutata nella realizzazione della torta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA