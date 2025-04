Valeria Marini parla della madre: “Ha subìto una truffa dolorosa”

Valeria Marini, protagonista di Ne vedremo delle belle insieme ad altre nove primedonne, non si trattiene e fa di tutto per mostrare quanto vale come showgirl e soubrette. Con lei, le colleghe del Bagaglino e non solo, che la sfidano tra balli e canti facendo vedere al pubblico di Rai 1 quanto sono talentuose. Ma a stupire i fan sono le parole di Valeria Marini rivelate al settimanale Oggi: qui ha parlato di Carlo Conti e di quanto il conduttore sia stato importante in questo periodo della sua vita.

“Ho attraversato un periodo buio. Mia madre ha subìto una truffa dolorosa. Ci ha rimesso 350 mila euro. È caduta in depressione. E io idem, per empatia“,ha dichiarato Valeria Marini in un’intervista al settimanale. Infatti, sua madre ha subito una truffa molto importante che l’ha portata per un periodo ad interrompere i rapporti con la showgirl e gli altri figli. Per via dell’accaduto, si è chiusa in sè stessa ed è rimasta in casa per diverso tempo. Valeria Marini ha ammesso che quella è stata una situazione davvero molto difficile e difficile che l’ha messa a dura prova in tutti i sensi.

Valeria Marini choc: “Volevo lasciare l’Italia…“

Dopo la truffa alla madre, Valeria Marini ha ammesso di aver pensato addirittura di lasciare l’Italia e andare a vivere in un’isola sperduta, ma a quel punto è intervenuto Carlo Conti che l’ha chiamata per Ne vedremo delle belle. Qui, sta avendo l’opportunità di rimettersi in gioco e, soprattutto, di staccare la testa da quanto le è capitato in questo ultimo periodo. Nei confronti del conduttore ha pronunciato parole bellissime, dicendo che a cercarla è stato lui, e che non ha battuto ciglio nell’accettare l’offerta: “Per me significa parecchio. È una rinascita. Una ripartenza. Umana e professionale. Al nostro grande presentatore continuo a mandare WhatsApp pieni di cuoricini”.

Ma non finisce qui. Al settimanale Oggi Valeria Marini ha sorpreso tutti svelando chi è la primadonna che non sopporta tra le colleghe con cui sta gareggiando. Di chi si tratta secondo voi? La soubrette è categorica: “Patrizia Pellegrino“. Come sappiamo, tra le due ci sono state delle divergenze, anche se per ora stanno cercando di mantenere la calma per un quieto vivere apparente. Il suo sogno oggi? Non lo immaginereste mai: diventare cantante e partecipare a Sanremo. Ci riuscirà?