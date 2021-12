Valeria Marini sull’orlo di una crisi al GF VIP/ “Non mi trovo bene, me ne vado”

Valeria Marini sta vivendo un momento piuttosto complicato al Grande Fratello VIP 2021. La soubrette è entrata da poco nella casa più spiata di Italia e sta faticando ad ambientarsi. In queste ultime ore, la ‘bionda stellare’ ha avuto delle incomprensioni con alcune coinquiline, tra cui Sophie Codegoni, per la mancanza di ordine e di pulizia in cucina. Valeria Marini non ha perso occasione per esprimere il suo dissenso sul modus operandi delle sue compagne d’avventura.

Nel caso specifico la showgirl si è rivolta direttamente a Sophie Codegoni dicendole senza troppi giri di parole di cambiare registro: “Io sono una precisina, ti dico io me ne vado dal gruppo perché non mi trovo bene”. Dunque la Marini non ha apprezzato la poca attenzione da parte della modella nella pulizia dei piatti e a quanto pare, questo episodio, le ha gustato l’umore.

Valeria Marini in crisi al Grande Fratello VIP, discussione con Sophie Codegoni

Le stoviglie sporche hanno creato pesanti dissapori dall’interno della casa del Grande Fratello VIP. “Io i piatti li ho sempre lavati bene”, ha spiegato stupita Sophie Codegoni, placando il fastidio di Valeria Marini. Curioso il fatto che la showgirl si sia trovata, successivamente, a prendere le difese di Sophie, quando la modella è stata coinvolta in una discussione con Soleil Sorge per via di un commento scaturito durante il servizio fotografico di Natale.

Valeria Marini, in questo caso, si è schierata dalla parte della giovane modella, bacchettando l’influencer per aver adoperato parole pesanti: “Non si fa, ma perché devi offendere così. Era gratuito, è ingiustificato. Non si può difenderla perché non si attacca gratuitamente una persona”.

