Valeria Marini a caccia dell’amore

Valeria Marini non smette di credere nell’amore nonostante le cocenti delusioni avute nel corso degli anni. La showgirl, nel corso degli anni, ha vissuto amori importanti ma oggi è ufficialmente single. Tuttavia, la Marini non chiude totalmente le porte all’amore che potrebbe trovare anche a Uomini e donne. La Marini è stata più volte a Uomini e donne dove ha parlato della sua esperienza a Temptation Island vip sia per svolgere il ruolo di party planner per i troni di Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez.

Nella prossima stagione televisiva, tuttavia, la Marini potrebbe sbarcare a Uomini e Donne in qualità di tronista. Dopo aver puntato su Ida Platano come tronista, la De Filippi punterà ancora su un trono over con le caratteristiche del trono classico?

Le parole di Valeria Marini su Uomini e donne

Valeria Marini ha parlato di Uomini e Donne nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Superguidatv. “Quando ho fatto dei lavori di successo con Maria mi era stato proposto o accennato. Non lo so sinceramente, poi l’amore arriva quando si apre il cuore. Sicuramente in una situazione in cui si è costretti a guardare o a giudicare gli uomini si può trovare l’amore“, ha detto la showgirl.

La Marini, attualmente impegnata con il programma del sabato sera “Ne vedremo delle belle”, qualora dovesse concretizzarsi la sua presenza sul trono di Uomini e Donne, dovrebbe dire addio a Bella Mà, il programma di Pierluigi Diaco. La Marini, dunque, deciderà di mettersi nuovamente in gioco dal punto di vista sentimentale provando a cercare l’amore nel programma di Maria De Filippi dove sono nate tante coppie?