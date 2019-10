Valeria Marini/ “Un anno super fortunato, sul tuffo nella Barcaccia…” (Vieni da me)

Valeria Marini grande protagonista a Vieni da me: la showgirl e attrice nata a Roma si è raccontata a tutto tondo nel salotto di Caterina Balivo. «Io ho iniziato l’anno qui da te, ho fatto la scelta giusta: è un anno super fortunato, che auguro a tutti quanti», l’esordio dell’ex compagna di Vittorio Cecchi Gori, che ha poi parlato del “caos” tuffo nella Barcaccia alla Anita Ekberg: «L’avevo fatto prima che fosse vietato bagnarsi, ho fatto un servizio importantissimo per una tv tedesca e l’ho fatto con Alberto Sordi per l’addio alla Lira. Ed era meglio non darlo l’addio alla Lira…». Il caos a Piazza di Spagna: «Non mi sono lanciata, ma ho delicatamente toccato l’acqua: non si deve fare. Quando mi hanno detto della multa, che ben venga. Cerchiamo di tenere pulita la città, ben venga la multa se serve a quello. Roma è anagramma di Amor, una delle città più belle d’Italia. Cerchiamo tutti di mantenere tutto più pulito: non si fa il bagno nella fontana!».

VALERIA MARINI A VIENI DA ME

«L’ho fatto perché avevo tutta la gente vicina, ho deciso di toccare l’acqua: ho sbagliato, non lo dovevo fare. Ma ho ricevuto l’applauso dei presenti… La Barcaccia è una delle fontane più belle, non dovevo farlo ed ho chiesto scusa», spiega Valeria Marini a Vieni da me, che ha poi evidenziato: «Non era un gesto di non rispetto, è stato un gesto di leggerezza fatto in un momento goliardico: non pensavo che fosse così… Ma ne hanno parlato in tutto il mondo, miglior lancio per il mio singolo non poteva esserci…». Poi Caterina Balivo estrae un velo da sposa: «Lo devo ancora indossare (ride, ndr). Quello che ho fatto era un prova generale (ride, ndr). E’ stato annullato alla sacra rota, sembrava tutto perfetto ma…».

