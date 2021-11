Valeria Marini, Urtis, D’Anelli, Ferdinando Giordano: chi sono i nuovi concorrenti GF Vip/ Lunedì nella casa!

Chi entra nella casa del Grande Fratello Vip lunedì? Ecco le prime indiscrezioni

Stanno per arrivare nuovi concorrenti nella casa del Grande Fratello Vip. Il reality condotto da Alfonso Signorini darà il benvenuto a quattro nuovi concorrenti nella puntata di lunedì: Valeria Marini, Biagio D’Anelli e Ferdinando Giordano. Ci sarà anche il ritorno di Giacomo Urtis. Sarebbero, invece, saltati gli ingressi di Giulio Raselli e Giulia Cavaglià. L’esperto di gossip Alessandro Rosica ha inoltre anticipato che Urtis e la Marini parteciperebbero come concorrente unico. Nel corso della puntata del 19 novembre Alfonso Signorini ha annunciato nuovi ingressi fin dalla puntata del 22 novembre. Gli ingressi saranno scaglionati con i vipponi ancora in corsa per il successo finale che nel giro di un paio di settimane si troveranno a confrontarsi con nuovi coinquilini pronti a scombussolare i già precari equilibri della casa più spiata dagli italiani. Si era parlato anche dell’ingresso di Vera Gemma, reduce dall’esperienza dell’ “Isola dei Famosi”. Vera si era già scontrata con Soleil Sorge durante Pechino Express. Secondo le indiscrezioni delle ultime ore Alfonso Signorini avrebbe deciso di affidarsi a chi conosce le dinamiche del gioco.

Per alcuni si tratta di un ritorno. Nel suo curriculum, la Marini conta già ben due partecipazioni al GF Vip di Signorini e quindi questa, per lei, sarà la terza volta all’interno della casa di Cinecittà. Anche Ferdinando Giordano e Biagio D’Anelli avevano partecipato alla versione nip del Grande Fratello. A meno di unanno di distanza dalla sua partecipazione, anche Giacomo Urtis si è convinto a tornare nella casa. Sui mancati ingressi di Giulio Raselli e Giulia Cavaglià, Deianira Marzano ha spiegato: “Dopo una bella quarantena, non entrano più ma i motivi sono ancora ignoti”. Giulio Raselli e Giulia Cavaglià sarebbero stati bocciati a pochissimo tempo di distanza dal loro ingresso nella casa e soprattutto dopo aver iniziato il periodo di isolamento precauzionale che tutti i futuri inquilini devono affrontare prima di varcare la soglia della porta rossa.

Deianira ha però svelato cosa è successo: “Pare abbiano fatto una scenata assurda, soprattutto lei. Sono stati giorni in hotel e quindi stavano sclerati. Lei avrebbe inneggiato al sequestro di persona e minacciato di chiamare i carabinieri”. L’ex tronista Cavaglià, dunque, avrebbe reagito malissimo alla notizia che non sarebbe più stata una concorrente del reality Mediaset e che, dopo averne dette di tutti i colori alla produzione, sarebbe tornata a casa scortata dal padre.

