Valeria Marini fa un viaggio a Medjugorje sperando di poter chiarire la situazione con la madre chiedendo la grazia alla Madonna.

Valeria Marini sogna di chiarire la situazione con la madre Gianna Orrù e di recuperare il rapporto con lei. Mamma e figlia sono apparse per l’ultima volta insieme in tv nel novembre del 2023 e, nell’aprile del 2025, Mara Venier ha provato a riportare la pace tra le due durante una puntata di Domenica In. Tentativo, però, non riuscito perché la signora Gianna non è apparsa disposta a riaprire le braccia alla figlia.

“Sono molto arrabbiata e lo sono ancora di più perché mia figlia usa la nostra distanza per andare in tv e apparire sulla stampa e io queste cose proprio non le tollero. Mi pento di aver abbandonato la mia vita per seguire lei e stare dietro alla sua carriera“,, le sue parole. Valeria Marini, tuttavia, non si arrende e spera di riuscire, un giorno, a chiarirsi con la mamma a cui è sempre stata profondamente legata.

Valeria Marini: perché ha fatto il viaggio a Medjugorje

Valeria Marini è sempre stata molto credente e ha così scelto di partecipare ad un viaggio organizzato per 80 persone dall’associazione di Paolo Brosio. Secondo quanto fa sapere il settimanale Oggi, Valeria Marini avrebbe deciso di andare in pellegrinaggio a Medjugorje per recuperare la serenità perduta a seguito della rottura con l’amata madre.

“Solo un miracolo può salvare il rapporto tra me e mia madre’, ci ha detto commossa durante la tre giorni in Bosnia. È anche stata avvistata più volte nella chiesa di San Giacomo, accanto a lei, Paolo Brosio, organizzatore del viaggio finalizzato a raccogliere fondi per la costruzione in loco di un nuovo grande ospedale“, fa sapere il settimanale Oggi.

