Valeria Marini/ Video, la showgirl torna nella casa (Grande Fratello Vip)

Valeria Marini tenta di nuovo il colpaccio: il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 4 è già stato annunciato lo scorso venerdì, ma la showgirl sarà alla porta rossa solo nella puntata di questa sera. Parlando con Antonella Elia, scocciata dall’inaspettata sorpresa, la diva stellare ha sottolineato infatti di voler prima portare a termine un impegno con La Presidente. Ovvero lo spettacolo di Pier francesco Pingitore, che ha riscosso un forte successo nei teatri italiani e in cui Valeriona nazionale assume il ruolo di protagonista. Archiviato l’impegno lavorativo, la Marini è pronta per ritornare nella Casa e dare filo da torcere alle prime donne già presenti. Con la sua solita ironia ovviamente, come il prosciutto che ha deciso di portare con sè negli scorsi incontri e che ci ricorda un po’ quelle cotolette che facevano tanto gola a Valeria durante la sua esperienza a Temptation Island Vip. Intanto è mistero sul fidanzato Gianluigi Martino, che secondo Novella 2000 sarebbe finito in ospedale dopo aver vissuto un incontro romantico con la showgirl. Purtroppo non sappiamo nulla sulle condizioni di salute dell’uomo che ha rubato il cuore della stellare, visto che da ormai fine gennaio sembra aver tagliato i ponti con i social.

Valeria Marini, Grande Fratello Vip: non è la prima volta

Valeria Marini sarà una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 4: questa la versione ufficiale, ma sarà vero? Non è la prima volta che la showgirl varca la Porta Rossa, anche se l’ultima volta è stato per affrontare la nemica di sempre, Rita Rusic. La prima invece riguarda l’edizione di debutto del reality dedicato alle celebrità del piccolo schermo, grazie a cui Valeriona ha riscosso un successo senza fine. Lei, star del trash per eccellenza, è molto amata dal pubblico e per questo ci si aspettano grandi cose dal suo arrivo. “Antonella, tu parli male di tutte le donne, sei aggressiva, fastidiosa e diseducativa”, ha detto alla Elia una delle ultime volte, “c’è stata un’insurrezione per le tue parole nei miei confronti. Sei invidiosa. Non sei un esempio come Adriana Volpe”. In base a questa frase, possiamo già dare per scontato che lo scontro sarà più che agguerrito fra la Elia e la Marini, mentre quest’ultima potrebbe entrare in sintonia con la Volpe e forse pure con Aristide Malnati. Fatto sta che Valeriona è ciò di cui Alfonso Signorini aveva bisogno in un momento così delicato del suo programma: la showgirl sa bene come creare delle dinamiche interessanti per il pubblico da casa e di sicuro darà una ventata di freschezza a tutto il loft di Cinecittà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA