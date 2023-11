Valeria Marini: “Voglio sposare il mio fidanzato”/ Gianna Orrù spiazza la figlia: “Non lo conosco”

Valeria Marini: “Mi voglio sposare in chiesa, sono molto innamorata”

Valeria Marini e la madre Gianna Orrù sono state protagoniste di un simpatico siparietto a La Vita in Diretta Alberto Matano. Si parlava di matrimonio e Pamela Prati, come riporta Biccy, ospite anche lei del programma ha parlato della sua esperienza personale: “No non è andata per nulla bene. Ho rifiutato la dichiarazione e ho rifiutato subito. Mi aveva messo davanti ad un bivio, o la carriera o il matrimonio. Io gli ho subito detto che se mi amava davvero potevo avare entrambe le cose. Ancora succedono queste cose, anche se è una cosa di molto tempo fa“.

Gianna Orrù e Fabio Marini, madre e fratello di Valeria Marini/ L'odissea per la truffa: "Voglio giustizia!"

Successivamente ha preso la parola Marini, facendo riferimento al fidanzato che dovrebbe essere Gerolamo Cangiano, deputato alla Camera per Fratelli d’Italia: “Io invece mi voglio sposare e mi posso anche sposare in chiesa! E perché la faccia di mia madre? Il matrimonio io lo voglio fare in chiesa. Io ho avuto l’annullamento alla sacra rota e posso. Sono fidanzata e anche molto innamorata. Il matrimonio con lui sarà un sogno che si realizza”.

Trasmissione Rai contro i filtri Instagram/ La replica di Valeria Marini non si fa attendere: "Io invece.."

La reazione di Gianna Orrù alle parole di Valeria Marini: ecco cosa è successo

Dopo le dichiarazioni di Valeria Marini sul matrimonio, come riporta Biccy, la reazione di Gianna Orrù ha fatto ridere lo studio mettendo però in imbarazzo la showgirl: “Cosa dico di questo fidanzamento? Io non ne ho la più pallida idea. No Valeria, non è che mi mettono in imbarazzo, però dico la verità e io non ne so proprio nulla. “

E ancora: “Se volete vi dico una balla, ma io dico sempre la verità. No, non lo conosco. Non so proprio chi sia. No Alberto tranquillo non mi metti in difficoltà. Alberto non mi far venire più insieme a Valeria”. A questo punto, divertita, interviene Simona Ventura: “Valeria ma ti puoi sposare senza aver presentato il fidanzato a tua madre?!”. La showgirl però rassicura: “No tranquilla lei lo conosce. […] Non ti arrabbiare mamma dai”. La scena ha divertito tutti, lasciando di stucco gli ospiti e il conduttore.

Valeria Marini e Gerolamo Cangiano, retroscena sul primo incontro/ L'amicizia con Daniela Santanchè

© RIPRODUZIONE RISERVATA