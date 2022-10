Valeria Marini “Vorrei sposarmi di nuovo in chiesa”/ “C’è qualcuno? Vedremo…”

Valeria Marini è stata ospite ieri sera negli studi del programma di Rai Uno, La Vita in Diretta. Si parlava dei divorzi e delle separazioni delle coppie vip, e la nota diva ha riportato la sua testimonianza, lei che si è sposata in chiesa con Giovanni Cottone, per poi annullare il tutto dopo soli pochi mesi. “Sono stata la protagonista non di un bel romanzo ma di una farsa – ha spiegato in diretta televisiva l’ex concorrente del Grande Fratello Vip – per cui mi son dovuta difendere, per me l’amore vero va suggellato in chiesa e son stata invece vittima di una situazione che non sto qui a raccontare e di cui si è parlato tanto, e ho avuto grazie ai miei avvocati Annamaria Bernardini De Pace e Laura Sgrò, in quattro mesi l’annullamento alla Sacra Rota semplicemente portando i documenti”.

Alberto Matano, il conduttore de La Vita in Diretta, ha quindi incalzato Valeria Marini sul suo attuale stato amoroso, e la showgirl ha svelato di essere single, facendo comunque capire che potrebbe esserci qualcuno nella sua vita: “Ora sono single, vorrei sposarmi in chiesa e vi invito a tutti, sposarmi di nuovo? Per me è come se non fossi mai stata sposata, sono stata protagonista di una storia molto complicata”.

VALERIA MARINI, DAL MATRIMONIO ALL’ESPERIENZA CON TALE E QUALE SHOW

Quindi su insistenza del conduttore Valeria Marini ha aggiunto: “C’è qualcuno che potrebbe portarmi all’altare? Va be vediamo (ride ndr), e io ti invito anche se tu al tuo matrimonio non mi hai invitato (ride di nuovo ndr)”. Matano si è giustificato replicando: “E’ stata una cosa che ho ancora non ho realizzato, eravamo pochi pochi pochi”.

In seguito a La Vita in Diretta si è parlato di Tale e Quale Show, programma di Rai Uno condotto da Carlo Conti, di cui proprio Valeria Marini è una delle protagoniste: “Alba Parietti mi ha mandato il messaggino di in bocca al lupo, è un’amica – ha spiegato la cantante – tale e quale a Britney? Io ho fatto il massimo, poi c’è stata l’emozione, non sentivo bene… questa settimana andrà meglio, Toxic (brando di Britney Spears ndr) potrebbe essere la sigla di tutti i filmati che abbiamo visto prima di separazione”.

