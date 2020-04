Valeria Marini Vs Antonella Elia/ “È stata un brutto esempio! Ha rovinato il GF VIP”

Valeria Marini torna a tuonare contro Antonella Elia. Nonostante il Grande Fratello Vip 2020 sia ormai giunto al termine, c’è chi è ancora polemico con quanto accaduto nelle precedenti settimane. A scatenare l’ennesima polemica è stata, inconsapevolmente, Adriana Volpe che ha condiviso su Instagram uno stralcio delle pagelle ai concorrenti del Corriere della Sera che cita proprio la Volpe come vincitrice morale, ma anche Antonella Elia come “regina delle Erinni”. Il post ha trovato il commento della Marini che, se si dice d’accordo per la parte dedicata ad Adriana, tuona invece contro la Elia, e scrive: “Elia brutto esempio di cattiveria da cancellare. Ha rovinato il Gf Vip”, è sbottata. Ma le critiche della Marini verso Antonella hanno avuto seguito anche nel corso di una recente intervista.

Valeria Marini torna ad attaccare Antonella Elia: “Mani addosso e insulti verso di me”

“Il Grande Fratello Vip? È stato molto pesante… Meglio dimenticare… Non mi sono piaciute mani addosso e insulti…”, ha dichiarato Valeria Marini al settimanale Nuovo. D’altronde tra Valeria e Antonella ci sono state liti molto accese e anche risse. In merito le è stato chiesto se abbia intrapreso qualche tipo di azione contro la Elia, “Non lo so, ci penseranno i miei avvocati… – ha ammesso – Al momento ho solo un pensiero: dare una mano in questa emergenza…”, ha dichiarato la Marini. In merito precisa: “Sto raccogliendo fondi tra i mie conoscenti per poter inviare più macchinari possibili nelle strutture…” – ha aggiunto Valeria, per poi concludere con una nuova stoccata – “La Tv dovrebbe veicolare i giusti messaggi…Chi insulta, offende e mette le mani addosso dovrebbe essere squalificato”.



