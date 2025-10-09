Ospite alla Vita in diretta Valeria Marini ha di nuovo parlato del suo turbolento rapporto con Gianna Orrù e ha lanciato un appello alla madre.

Non è ancora tornato il sereno tra Valeria Marini e la madre Gianna Orrù, già da molto tempo hanno smesso di frequentarsi e sembra che la donna non abbia nessuna intenzione di riconciliarsi con la figlia. La madre della soubrette nei giorni scorsi si è lasciata andare ad un duro sfogo contro di lei a Domenica In, a Mara Venier ha detto di aver dedicato tutta la sua vita ai suoi figli ma è successa una cosa davvero grave che non rivelerà mai.

A Gianna Orrù ha dato molto fastidio il fatto che Valeria Marini abbia parlato pubblicamente dei loro problemi, lei non si aspettava che avrebbe parlato ovunque del loro allontanamento ed è convinta che sia solo in cerca di visibilità. Eppure ieri la showgirl è tornata di nuovo in televisione per parlare del loro attuale rapporto. Ospite di Alberto Matano alla Vita in diretta ha ribadito che la cosa grave è la tremenda truffa che la madre ha subito perché le sue sofferenze l’hanno spinta ad isolarsi. Ha fatto sapere che non parla con nessuno, lei però c’è sempre stata per sua madre.

Valeria Marini spera nella riconciliazione con la madre, le ha lanciato un appello alla Vita in diretta

La nota showgirl non crede di aver sbagliato nei confronti della madre. Ha ammesso che c’è stato solo un battibecco per stanchezza ma ha subito chiesto scusa, poi ha ribadito che la donna si è chiusa in sè stessa dopo la truffa. Quando il conduttore le ha chiesto da quanto tempo non si vedono lei ha detto che sono distanti da molto. Ha raccontato di essersi recata da lei a Natale e di essere rimasta ferma davanti alla porta fino a quando non le ha aperto, dopodiché ha svelato: “A lei è cresciuto un rancore. Non parla con nessuno, non solo con me”.

Alberto Matano le ha poi chiesto se volesse fare un appello alla madre, Valerina Marini dopo aver detto che vuole davvero bene alla mamma ha assicurato che lei c’è per aiutarla, come la donna ha sempre fatto con lei. Ha anche detto che il processo sta per finire e sono dispiaciuti che non possono darle l’aiuto di cui ha bisogno. La showgirl ci ha tenuto a precisare che né lei né i suoi fratelli potrebbero mai fare nulla per danneggiarla.