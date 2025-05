Choc in Messico dove l’influencer Valeria Marquez è stata uccisa durante una diretta streaming. La notizia è riportata in queste ore dalla stampa italiana e internazionale, a cominciare dalla CNN, dove viene descritto il modo quasi surreale con cui la ragazza è stata assassinata. La giovane di soli 23 anni stava facendo una live su TikTok dal suo salone di bellezza situato in quel di Zapopan, nella nazione centroamericana, quando ad un certo punto è arrivato un corriere per consegnarle un pacco. La ragazza ha quindi scartato la scatola trovando un pupazzo di un maialino, tutta felice per il regalo ricevuto.

Liliana Resinovich/ Il tecnico Giacomo Molinari “La vertebra? Passato per quello che non sono, vi spiego”

Peccato però che poco dopo la stessa Valeria Marquez fosse morta: la telecamera la inquadra infatti sulla sedia accasciata senza vita, con il sangue di fronte a lei sulla scrivania, una scena drammatica andata in diretta streaming, che è continuata fino a che un’altra persona ha preso il telefono, fermando il video. Nel fare questa azione, fa notare la Cnn, colui che ha schiacciato stop ha inquadrato il suo volto, tradendosi in qualche modo. Potrebbe essere infatti lui il killer della povera influencer, che secondo l’ufficio del procuratore si sarebbe introdotto nel salone di bellezza della ragazza con la scusa del pacco, per poi estrarre l’arma e colpire la giovane con una serie di spari, uccidendola.

25enne si lancia in corsa da auto sull'autostrada A14/ “Aiutatemi, mi hanno rapito due uomini”

VALERIA MARQUEZ, SI CERCA L’ASSASSINO

Il sospetto forte di chi indaga è che si tratti di un femminicidio, quindi non un semplice omicidio bensì di un assassinio legato al genere, alla volontà di ammazzare perchè donna. La notizia dell’uccisione di Valeria Marquez ha avuto una eco importante, arrivando fino all’Italia, visto che la stessa era una influencer piuttosto seguita su TikTok, oltre ad avere ben 100.000 follower su Instagram, una vicenda che ha sconvolto il Messico, un Paese che da anni ormai sta lottando con un livello di criminalità altissimo dove gli omicidi e le violenze, anche contro le donne, sono purtroppo all’ordine del giorno.

Delitto di Garlasco/ La strategia degli inquirenti: pressing psicologico in attesa di un passo falso

Soltanto pochi giorn fa in quel dello stato di Veracruz, una donna candidata a sindaco della sua città era stata uccisa a colpi d’arma da fuoco, sempre durante una diretta streaming, e insieme a lei erano state ammazzate altre tre persone. Si trattava di preciso di Yesenia Lara Gutiérrez, 49enne di Taxistepec, che stava tenendo un comizio con i suoi sostenitori quando è stata appunto ammazzata, insieme ad altre persone, da un folle.

VALERIA MARQUEZ, I NUMERI IMPRESSIONANTI DEI FEMMINICIDI IN MESSICO

Si calcola che nel 2020 in quarto degli omicidi di donne in Messico sia stato un femminicidio, con dei casi che sono stati segnalati in ognuna delle 32 regioni che compongono il Messico, così come fa sapere Amnesty International. Soltanto nel 2024 sono stati 847 i casi di femminicidio e di questi, 162 sono stati portati a termine nei primi tre mesi dell’anno, per una media totale di circa 70 al mese, più di due al giorno, dati impressionanti.

Il problema principale è che la risposta delle autorità in Messico è decisamente blanda, e i criminali agiscono spesso e volentieri impuniti anche perchè in moltissimi casi le indagini che vengono effettuate dopo gli assassini non portano ad una condanna. Juanita Goebertus, direttrice di Human Rights Watch Americas, ha fatto sapere alla CNN che “Nel 2022, in Messico sono state uccise circa 4.000 donne, pari al 12% di tutti gli omicidi di quell’anno. E il tasso di casi che portano a un verdetto si aggira intorno al 67%”. Si punta quindi a fare in modo che le autorità possano meglio indagare proteggendo sia i testimoni che le vittime, ma spesso e volentieri questi ultimi non testimoniano perchè minacciati o per paura di ritorsioni, di conseguenza preferiscono tacere penalizzando le indagini.