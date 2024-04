Valeria Pandolfo: com’è morta la 40enne di Siracusa/ I dubbi della madre sul fidanzato Marcus: “Sa qualcosa”

Il caso di Valeria Pandolfo è uno di quelli che nella lunga (lunghissima) storia di Chi l’ha visto, il programma storicamente diretto da Federica Sciarelli e che sarà in onda come tutti i mercoledì anche questa sera, su Rai 3, lascia ancora oggi un certo amaro in bocca.

La ragazza 40enne, infatti, morì nel maggio del 2021, in circostanze che non sono mai state completamente chiarite, tra la procura che ha chiesto ormai da anni l’archiviazione e la famiglia della vittima che non ha mai interrotto gli appelli affinché qualcuno sbrogli l’intricato filo del caso per giungere alla verità sulla morte della loro Valeria: proprio per questo in serata la madre sarà nello studio di Chi l’ha visto, anche per aggiornare gli spettatori sulle eventuali svolte processuali.

La morte di Valeria Pandolfo: i dubbi della famiglia e la posizione di Marcus

Com’è morta Valeria Pandolfo? Si è spenta il 17 maggio 2021, dopo che la ragazza si era trasferita da circa un anno a Prata Sunnita, per vivere con il fidanzato Marcus, conosciuto sul web che era, sia per lei che per lui, il luogo in cui trascorrevano buona parte del loro tempo. Il decesso, secondo l’autopsia, è da attribuire ad un arresto cardiocircolatorio, dovuto forse al peso fuori norma della ragazza, o anche a scompensi dovuti alla malattia mentale di cui soffriva fin da bambina, e che è stata descritta dalla madre come di intensità media, non invalidate al punto da richiedere il supporto di un amministratore di sostegno.

L’ultimo ad aver visto in vita Valeria Pandolfo fu proprio Marcus, che secondo la tesi che da anni la famiglia Pandolfi porta avanti nelle sue battaglie, avrebbe plagiato e manipolato la 40enne, allontanandola dai suoi affetti per una ragione che non è mai stata precisata, né riscontrata dagli inquirenti nel corso delle indagini. Seppur alcuni atteggiamenti aggressivi (ma non violenti) che l’uomo ha avuto nei confronti della madre della sua compagna, non è mai emersa nessuna prova concreta che lo potesse far ricollegare alla morte di Valeria.











