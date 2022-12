Valeria Pasciuti, chi è la mamma di Sophie Codegoni/ Dopo le violenze: “le mani fanno male”

Sophie Codegoni e le violenze subite dalla mamma Valeria Pasciuti “Stava con questo uomo e si è arrabbiato particolarmente e…”

Valeria Pasciuti è la mamma di Sophie Codegoni, l’ex tronista di Uomini e Donne e concorrente del Grande Fratello Vip. Tra mamma e figlia c’è un bellissimo rapporto di complicità e Sophie proprio durante la sua avventura all’interno della casa più spiata d’Italia ha raccontato un retroscena inedito sulla vita della donna della sua vita. “Mia mamma stava con questo uomo e si è arrabbiato particolarmente” – ha raccontato Sophie nella casa del GF VIP con la voce rotta dall’emozione ricorda quei terribili momenti – “in quel momento noi eravamo in tanti e cercavamo di toglierlo finché non riuscivamo. Lui era veramente più forte di tutti noi, ho vissuto quei 20 minuti che non sapevo cosa sarebbe successo e mi sono sentita responsabile perchè ero lì, vedevo tutto, ma non riuscivo a fare niente”.

Un violenza quella subita dalla mamma di Sophie Codegoni che l’ha vissuta con grandissimo dolore. Per anni, infatti, l’ex tronista non è riuscita a credere agli uomini. “Dopo questo episodio ero di ghiaccio, non devo amplificare o incolpare tutti per una cosa che ha fatto una persona” – ha detto Sophie che parlando della mamma ha detto – “é la mia migliore amica, è la mia metà, la mia spalla, la mia confidente, è veramente tutto. Abbiamo una complicità, ci capiamo con uno sguardo e forse questi brutti episodi che abbiamo passato insieme ci hanno aiutati a diventare quello che siamo oggi”.

Valeria Pasciuti alla figlia Sophie Codegoni: “apri il tuo cuore agli uomini”

La violenza sulla donne ha segnato la vita di Sophie Codegoni e della mamma Valeria Pasciuti vittima di comportamenti sbagliati da parte di un ex compagno. Un episodio che ha segnato inevitabilmente la vita di entrambe e della ex tronista di Uomini e Donne che ha confessato: “questo brutto episodio è successo due mesi prima che io andassi a Uomini e Donne, stavo cercando l’amore proprio quando l’amore ha rovinato la mia vita. Io ho paura degli uomini e tutti pensavano che fossi la 19enne che ha vissuto dramma adolescenziali. Ho fatto tanta fatica e i 400 ragazzi che ho respinto sicuramente il motivo è stato anche quello”.

Nonostante la violenza e il dolore subito, la mamma di Sophie Codegoni è andata avanti cercando di reagire. “Non pensavo riuscissi a tirare fuori questo, apri il tuo cuore perchè gli uomini non sono quelli che hai visto tu vicino a me” – ha detto la mamma alla figlia – “io ci sarò sempre, il mio cuore è tuo, ma il cordone lo tagliamo, non devi vivere a riflesso a me. Sono stata sfortunata, ma ci credo nell’amore. Siamo orgogliosi di te, siamo felici, sei una ragazza splendida”. Non solo, la donna si è fatta anche portavoce di un messaggio di forza per tutte le donne: “le mani fanno male, ma chi lo fa sta peggio. Denunciate, denunciate, non dovete aver paura”.











