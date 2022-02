Valeria Pasciuti contro Jessica Selassiè/ La mamma di Sophie: “Se fosse un’amica…”

Valeria Pasciuti, la mamma di Sophie Codegoni, torna a parlare di Jessica Selassiè non risparmiandole critiche. In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Mio, la mamma dell’ex tronista di Uomini e Donne critica alcuni atteggiamenti di Jessica che non considerandoli da vera amica. “Mi ha lasciato spiazzata il suo comportamento con Sophie. Le mie parole sono state interpretate male dal pubblico”, ha esordito la mamma di Sophie.

“Riguardandomi mi rendo conto di averlo detto in modo forte, ho sbagliato i modi. Dicono che è una ragazza, ma io la considero una donna, io a 27 anni avevo già una figlia. Non è una ragazzina, è intelligente. Fa passare un messaggio sbagliato”, ha aggiunto la signora Valeria che ha anche svelato i comportamenti di Jessica che non condivide. “Se Sophie litiga con Alessandro lei dovrebbe consolare lei e non lui. E anche se vedi Alessandro giù di morale e ti rendi conto che Sophie non se n’è accorta allora la vai a chiamare, non vai tu in piscina con lui. Se è amica di Sophie, l’interesse per Alessandro deve scemare, anche se so che è difficile. Avremo modo quando uscirà dalla casa per chiarire, Jessica è una ragazza intelligente”.

Valeria Pasciuti difende Alessandro Basciano e Soleil Sorge

Valeria Pasciuti ha anche parlato di Alessandro Basciano. Nonostante le continue discussioni con Sophie Codegoni e alcuni atteggiamenti, la mamma di Sophie svela di apprezzare la presenza dell’ex tentatore accanto alla figlia. “Alessandro mi piace molto, certo ha un carattere particolare e ogni tanto fa delle battute infelici, ma sa chiedere scusa. Sicuramente fuori andranno avanti, ma è lì che dovranno conoscersi. Ho fiducia in questa coppia”, ha detto.

Infine, la signora Valeria ha anche commentato l’amicizia con Soleil Sorge con cui, dopo un inizio turbolento, c’è stata una tregua. Da diverse settimane, Soleil e Sophie non solo vanno d’accordo, ma si supportano a vicenda. A tal proposito, la mamma della Codegoni ha detto: “L’amicizia con Sole? L’ho rivalutata tanto, lei dà tanto a mia figlia”.

