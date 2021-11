Valeria Pasciuti, mamma Sophie Codegoni/ “Ci sarò sempre, il mio cuore è tuo”

Valeria Pasciuti è la mamma di Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne e oggi concorrente del Grande Fratello Vip 2021. Un rapporto davvero speciale quello tra mamma e figlia che sono unite più che mai. Ad unirle anche una terribile esperienza di violenza subita dalla mamma da un ex compagno. A rivelarlo è stata proprio la ex tronista di Uomini e Donne durante una puntata del GF VIP: “non riuscivo a fare niente”. Un racconto molto forte e commovente quello che l’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto all’interno della casa parlando della madre.

Sophie Codegoni e Soleil Sorge: video bacio saffico al GF Vip/ Paragone con le Rosmello...

“Mia mamma stava con questo uomo e si è arrabbiato particolarmente” – racconta Sophie con la voce rotta dall’emozione. La ex tronista rivive quel momento terribile: “noi eravamo in tanti e cercavamo di toglierlo finché non riuscivamo. Lui era veramente più forte di tutti noi, ho vissuto quei 20 minuti che non sapevo cosa sarebbe successo e mi sono sentita responsabile perchè ero lì, vedevo tutto, ma non riuscivo a fare niente”.

Sophie Codegoni/ Chiude il flirt con Gianmaria Antinolfi, ma lo bacia per scherzo e..

Valeria Pasciuti: “Sophie Codegoni sei una ragazza splendida”

Poco dopo il racconto Sophie Codegoni ha incontrato in passerella la mamma Valeria Pasciuti. “Non pensavo riuscissi a tirare fuori questo, apri il tuo cuore perchè gli uomini non sono quelli che hai visto tu vicino a me” – ha detto la donna che ha voluto rassicurare la figlia sull’affetto smisurato che prova nei suoi confronti. “Io ci sarò sempre, il mio cuore è tuo, ma il cordone lo tagliamo, non devi vivere a riflesso a me. Sono stata sfortunata, ma ci credo nell’amore” – dice la donna che aggiunge – “siamo orgogliosi di te, siamo felici, sei una ragazza splendida”.

Stefano, papà Sophie Codegoni/ "Orgoglioso di lei al GF VIP", ma sull'amore...

Non solo, la mamma di Sophie invita anche la figlia a credere all’amore sottolineando che non tutti gli uomini sono così, anzi poi invita tutte le donne a denunciare e non avere mai pura.



© RIPRODUZIONE RISERVATA