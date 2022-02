Valeria Pasciuti, mamma Sophie Codegoni/ “Grazie Alessandro: vicino a mia figlia”

La mamma di Sophie Codegoni, Valeria Pasciuti, nelle ultime ore è intervenuta attraverso i suoi social per mandare un messaggio di stima ad Alessandro Basciano. Negli ultimi giorni, infatti, il ragazzo è apparso sempre più preso ed innamorato dell’ex tronista di Uomini e Donne e lo ha dimostrato in diverse circostanze, come ad esempio nel corso del gioco sui Mikado. Il gioco in questione prevedeva che i Vipponi dovessero baciare altri concorrenti mentre sgranocchiavano i celebri bastoncini ricoperti di cioccolato.

Alessandro tuttavia, per rispetto a Sophie avrebbe preferito la prova. Un gesto molto apprezzato dai fan della coppia soprannominata sui social “Basciagoni”, i quali hanno condiviso l’immagine dei due ragazzi accoccolati sul divano con la descrizione: “Ale non bacia nessuno che non sia Sophie e non fa la prova, ma quanto siete dolci”. L’immagine è stata prontamente condivisa anche dalla mamma della Codegoni attraverso le sue Instagram Stories, lasciando intendere di aver gradito molto il gesto del ragazzo.

Valeria Pasciuti, la mamma di Sophie Codegoni sostiene Alessandro Basciano

Poco alla volta Alessandro Basciano con i suoi modi è riuscito non solo a fare breccia nel cuore di Sophie Codegoni ma anche in quello della mamma di quest’ultima, Valeria Pasciuti. Condividendo il momento di vicinanza di Basciano all’ex tronista, la madre ha commentato: “Grazie Ale per stare sempre vicino a Sophie”.

La giovane Vippona non ha mai nascosto le sue fragilità ed a quanto pare Alessandro sembra averle comprese. Di recente la donna era intervenuta anche tra le pagine del settimanale Mio, criticando nuovamente Jessica Selassié per il suo atteggiamento e per il messaggio sbagliato che a suo dire avrebbe finora mandato ai telespettatori. Al tempo stesso aveva svelato anche il suo pensiero su Alessandro ammettendo: “Mi piace molto, certo ha un carattere particolare e ogni tanto fa delle battute infelici, ma sa chiedere scusa. Sicuramente fuori andranno avanti, ma è lì che dovranno conoscersi. Ho fiducia in questa coppia”.

