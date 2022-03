Valeria Pasciuti, mamma Sophie Codegoni incontra e approva Alessandro Basciano/ “Uomo speciale”

Alessandro Basciano incontra la “suocera” Valeria Pasciuti

Alessandro Basciano ha, inaspettatamente, lascito la casa del Grande Fratello Vip 6 durante il televoto flash di lunedì sera. Anche questa sera ci saranno due eliminazioni dentro la casa di Cinecittà e non è da escludere che Basciano possa già riabbracciare la sua fidanzata Sophie Codegoni. In attesa di rivedere la sua amata, Basciano ha incontrato la “suocera” Valeria Pasciuti, mamma di Sophie. I due hanno cenato insieme in un noto ristorante di Milano, come testimoniano alcune storie Instagram condivise sui social da Valeria. “Ieri ho conosciuto un uomo speciale con un animo buono. Vi auguro il meglio”, ha scritto la mamma di Sophie, pubblicando su Instagram una foto della figlia insieme a Basciano.

Alessandro Basciano sente la mancanza di Sophie

Valeria Pasciuti, madre dell’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni, ha poi presto parte ad una diretta social con Amedeo Venza, Deianira Marzano e la sorella di Basciano, Giorgia Nicole. Diretta nella quale è apparso brevemente anche l’ex gieffino che non è ancora “tornato” sui social in prima persona: per obblighi contrattuali, infatti, deve attendere la puntata di questa sera, in cui tornerà in studio da Alfonso Signorini. “Manca Sophie, è normale, manca l’aria”, ha detto Basciano. Durante la diretta è intervenuta anche Ainett Stephens, ex concorrente, che ha rivelato di essere stata lei a suggerire a Basciano di fare il primo passo verso Sophie.

