Valeria Pasciuti risponde a Corona “Sophie e Basciano vero amore”/ “Il resto è noia”

Mentre le dichiarazioni scottanti di Fabrizio Corona su Sophie Codegoni fanno il giro del web e si preparano ad arrivare nella Casa del Grande Fratello Vip, la mamma della gieffina Valeria Pasciuti fa sentire la sua voce e prende posizione. Questa sera Alfonso Signorini mostrerà a Sophie e Alessandro Basciano le dichiarazioni rilasciate da Corona al settimanale Chi, in cui svela di aver avuto una relazione con la ragazza che, ad oggi, sarebbe ancora innamorata di lui.

Alessandro Basciano si dichiara "Sophie io ti amo da morire"/ Ma la coppia è in crisi

Valeria Pasciuti, di fronte a questa uscita, ha postato su Instagram, in una story, l’immagine di sua figlia e Basciano che guardano felici il messaggio aereo arrivato per loro da parte dei fan della coppia. Un messaggio di sostegno per i due che si sono innamorati nella Casa del Grande Fratello Vip.

Valeria Pasciuti replica a Fabrizio Corona e sostiene sua figlia Sophie e Basciano

A corredo della foto che immortala il momento dell’arrivo del messaggio aereo per Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, Valeria Pasciuti ha scritto: “Questo si chiama amore, tutto il resto è noia”. Il resto di cui parla la Pasciuti pare proprio essere l’intervista rilasciata da Fabrizio Corona che mira anche a mettere zizzania tra Sophie e Alessandro. Ricordiamo, infatti, che Corona nell’intervista dichiara: “La nostra storia è imparagonabile. Stare con me è come andare all’università e frequentare, nello stesso tempo, un master in comunicazione, in sesso e tutto il resto (ride, ndr). Se eravamo innamorati? Lei sì. Se mi pensa ancora? Non le è passata. Ci rivedremo fra poco, lavora con me, la rappresento e ho molte idee per lei”. Come reagirà a tutto questo Basciano?

Fabrizio Corona choc "Io e Sophie Codegoni fidanzati"/ "Basciano? Lei ama ancora me"

LEGGI ANCHE:

Clementina Deriu, chi è l'ex compagna Alessandro Basciano/ Incontro al GF Vip? Dopo..

© RIPRODUZIONE RISERVATA