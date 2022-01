Valeria Pasciuti Vs Jessica Selassiè “Falsa con Sophie”/ “Spese troppe parole con te”

Un’entrata a gamba tesa quella di Valeria Pasciuti, mamma di Sophie Codegoni, al Grande Fratello Vip. Dopo i complimenti e le parole d’amore per la figlia, la donna ha un po’ di critiche e accuse da fare, prima di tutto a Jessica Selassiè. Inizialmente non la cita direttamente ma appare chiaro il riferimento alla “falsa amica” sia proprio per Jessica: “Sai invece chi è tua vera amica? – le dice Valeria – Non ci crederai ma è Soleil. Lei le cose le dice in faccia, non alle spalle, è diretta”, aggiunge. Signorini però non si lascia sfuggire l’occasione di un faccia a faccia tra Jessica e la mamma di Sophie, così chiama la Selassiè in giardino per affrontarla. “Perché non dici le cose in faccia?”, chiede subito la signora Pasciuti ad una Jessica in imbarazzo.

Valeria Pasciuti attacca Jessica Selassiè e difende la figlia Sophie

Parte così una vera e propria predica: “L’amicizia non è questa, si dicono le cose in faccia! Fuori stai facendo passare un messaggio orribile! Io vi seguo sempre e non mi scappa niente di te. Se ti piace Basciano, dillo in faccia! Fai una bruttissima figura, davvero!” Il riferimento della mamma della Codegoni è in particolare a questa frase della Selassié: “Se Sophie non fosse stata una mia amica, me lo sarei presa il bel Basciano. Eccome, ci avrei lavorato molto di più”. Di fronte a Valeria, Jessica nega ma preferisce non alimentare lo scontro.

