Valeria Perilli, chi è la compagna di Giucas Casella/ 40 anni d’amore ma nessun matrimonio

Chi è Valeria Perilli, compagna storica di Giucas Casella

Valeria Perilli è la compagna di Giucas Casella da più di 40 anni. I due si sono conosciuti nel mondo dello spettacolo dove entrambi hanno trovato la propria strada lavorativa. Valeria Perilli, infatti, è un’attrice e doppiatrice ma ha cominciato la propria carriera come annunciatrice tv. Figlia dell’autore, sceneggiatore e regista romano Ivo Perilli e dell’attrice genovese Lia Corelli e sorella del poeta Plinio Perilli, Valeria Perilli è diventata un’importante doppiatrice avendo prestato la voce a Miranda in Sex and the City, a Lalla in La tata e a diversi personaggi di soap opera come General Hospital, Santa Barbara e Febbre d’amore.

Giucas Casella ha così incontrato Valeria Perilli quando ha cominciato a lavorare nel mondo dello spettacolo. Tra loro è scattata la scintilla e i due si sono innamorati. Un amore che dura da più di 40 anni. “Sai che non sono un grande oratore. Grazie per l’amore che hai dato a me e a James, per avermi aiutato a crescerlo e a farlo diventare uomo. Il nostro è un amore che ha superato le barriere del tempo, per questo motivo ho deciso di fare un passo importante. Mi vuoi sposare?“, ha raccontato in una puntata di Domenica Liva da Giucas Casella.

Valeria Perilli e Giucas Casella: perché non si sono mai sposati

Innamorati e complici da più di quarant’anni, Valeria Perilli e Giucas Casella non si sono mai sposati nonostante la proposta di matrimonio sia arrivata in pubblico. A farla, infatti, nel corso della partecipazione dell’illusionista al Grande Fratello Vip, è stato proprio Giucas che, emozionato per una sorpresa ricevuta da Valeria, le ha chiesto di sposarlo. “Questa sarà la terza volta che me lo chiede”, è stato il commento della Perilli che, ad oggi, non è ancora diventata la moglie di Giucas Casella.

Nessun matrimonio, dunque, per la coppia che continua a vivere la storia con molta discrezione e riservatezza. Nonostante, infatti, Giucas sia molto attivo sui social, Valeria Perilli non appare mai nei suoi contenuti preferendo mantenere un basso profilo.











