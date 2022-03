Valeria Perilli, compagna di Giucas Casella/ Pronti per le nozze, sarà la volta buona?

La partecipazione al “Grande Fratello Vip” ha permesso a Giucas Casella di fare conoscere aspetti meno noti del suo privato, nonostante avesse nel suo curriculum ben due edizioni de “L’Isola dei famosi”. Pur non avendo ancora la certezza di essere uno dei finalisti, l’illusionista è entrato nel cuore del pubblico per il suo modo di fare canzonatorio e la capacità di prendersi in giro, soprattutto nel periodo in cui era spesso insieme a Kabir Bedi.

I telespettatori hanno inoltre avuto modo di conoscere quella che è l’amore della sua vita, al suo fianco da ben 40 anni nonostante non possa essere considerata ancora ufficialmente sua moglie. L’artista siciliano è infatti legato a Valeria Perilli, anche lei appartenente al mondo dello spettacolo: è infatti attrice e doppiatrice (è lei a prestare la voce, ad esempio, a Miranda di “Sex and the city” e Lalla de “La tata”)-

Valeria Perilli e Giucas Casella pronti alle nozze: a quando il lieto evento?

Valeria e Giucas sono felici insieme ormai da 40 anni, al punto tale che la donna ha fatto da mamma a James, l’adorato figlio dell’illusionista che era stato abbandonato dalla mamma biologica. La loro relazione è stata però a lungo tenuta segreta soprattutto per tutelare le carriere di entrambi.

Poche settimane fa la donna ha fatto una sorpresa al compagno in cui ha espresso tutto l’amore che prova per lui, occasione in cui lui ha chiesto a lei di sposarlo. Le nozze potrebbero essere programmate dopo la fine del reality, anche se sull’argomento la donna ci ha scherzato su: “Questa sarà la terza volta che me lo chiede“.

