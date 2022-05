Valeria Perilli compagna Giucas Casella e il figlio James Casella/ “Amore oltre le barriere”, ora matrimonio?

Valeria Perilli e Giucas Casella: dopo 38 anni di fidanzamento in arrivo il matrimonio?

Valeria Perilli e James sono la compagna e il figlio di Giucas Casella. Dopo 38 anni di fidanzamento, il mago ha chiesto la mano della sua amata proprio durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip. L’illusionista era rinchiuso nella casa di Cinecittà quando la compagna è arrivata per fargli una sorpresa. “Sai che non sono un grande oratore. Grazie per l’amore che hai dato a me e a James, per avermi aiutato a crescerlo e a farlo diventare uomo. Il nostro è un amore che ha superato le barriere del tempo, per questo motivo ho deciso di fare un passo importante. Mi vuoi sposare?” – sono state le parole di Giucas che, una volta inginocchiatosi, ha chiesto la mano della sua amata.

Barù e Jessica di nuovo insieme?/ Giucas Casella riaccende la speranza: "Io, cupido"

Ma chi è Valeria Perilli? Classe 1954, è la figlia di Ivo Perilli e dell’attrice Lia Corelli e lavora come doppiatrice. In molti forse non lo sanno ma la sua voce è quella di Miranda, il celebre personaggio di “Sex and the City”, ma anche di Lalla ne “La tata”. Non solo, la Perilli ha prestato la sua voce anche ai protagonisti di diverse soap come “General Hospital”, “Santa Barbara” e “Febbre d’amore”.

JAMES E GIACOMO, FIGLIO E NIPOTE GIUCAS CASELLA/ "Con loro ho tutto, sono felice"

Giucas Casella e Valeria Perilli e l’amore per il figlio James avuto con la modella Carol Torr

Giucas Casella e Valeria Perilli sono innamorati da più di 40 anni. Solo nel 2018 il mago ha presentato la compagna nel programma ” Domenica Live” di Barbara D’Urso fino alla ufficialità avventura durante il Grande Fratello Vip. La donna, infatti, è entrata nella casa per fare una sorpresa al compagno a cui ha dedicato parole d’amore. “Sei anche un passero solitario: schivo, introverso, malinconico e silenzioso. Quindi io so quali sono stati i tuoi timori, so con quanta paura hai accettato; eppure nonostante tutto tu sei ancora qui pronto a dispensare gioia, allegria, spensieratezza e a suscitare tanta simpatia” – ha detto la donna che è legatissima anche a James, il figlio di Giucas nato dall’amore con la modella inglese Carol Torr per 7 anni.

Giucas Casella "Jessica e Barù sposatevi"/ "Continuo a remare per loro..."

Tra Giucas e la mamma di James in passato ci sono stati diversi battibecchi per via di alcune dichiarazioni della modella. “Lui non lo voleva, ma io ho deciso di tenerlo lo stesso” – le parole di Carol nel salotto di Barbara d’Urso. Giucas, invece, si è preso cura sempre del figlio James che oggi l’ha reso anche nonno del piccolo Giacomo. “La mia vita siete voi” le parole dell’illusionista condivise sui social con tanto di foto del figlio e del nipote.











© RIPRODUZIONE RISERVATA