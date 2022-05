Valeria Perilli, compagna Giucas Casella/ “Grazie per l’amore dato a me e a James”

Trentaquattresima puntata stagionale di “Domenica In” e nel salotto di Mara Venier ci sarà anche un gradito ritorno per gli aficionados di Rai 1: infatti, dopo essere stato protagonista al “Grande Fratello VIP”, farà parte del ricco parterre di ospiti della puntata che ci accingiamo a vedere anche Giucas Casella, nome d’arte dell’illusionista Giuseppe Casella Mariolo. E la presenza del 72enne personaggio televisivo originario di Termini Imerese sarà anche l’occasione per accendere i riflettori sulla sua famiglia e sul suo privato, a cominciare proprio da Valeria Perilli, la sua compagna.

Ma cosa sappiamo di Valeria Perilli oltre che della sua love story con Casella? In attesa di scoprire cosa racconterà di lei quello che è un amico di vecchia data di zia Mara e uno dei volti storici proprio di “Domenica In” in tante edizioni del passato, scopriamo chi è l’ex annunciatrice tv, nonché attrice e doppiatrice nata a Roma il 31 gennaio 1954, che sta con lui oramai da tanto tempo e tuttavia da cui non ha avuto figli: infatti, come è noto, è stato durante la storia con Valeria che Giucas era diventato padre di James (suo primogenito e unico figlio), avuto nel 1986 dalla ballerina inglese Carol Torr. Insomma, una relazione molto lunga la loro, cominciata addirittura nel 1981 e che non li ha mai visti (fino ad ora…) decidere di fare il grande passo e convolare a giuste nozze.

VALERIA PERILLI, CHI E’ LA COMPAGNA DI GIUCAS CASELLA? NOZZE IN VISTA DOPO 40 ANNI DI…

Nota per alcuni dei suoi doppiaggi in televisione, soprattutto quello del personaggio di Francesca Cacace nella fiction “La tata” oltre che in “Sex and the City”, Valeria Perilli è stata anche per sette anni, fino al 1991, una delle Signorine Buonasera della Rai: nel suo curriculum anche qualche partecipazione di prestigio al cinema nel cast di Mario Monicelli per “Un borghese piccolo piccolo” e la conduzione di alcuni programmi sul piccolo schermo, soprattutto negli Anni Ottanta. Tenendosi ben lontana dai social network e da troppe apparizioni pubbliche, conosciamo alcuni dettagli della sua storia con Giucas Casella dalle interviste concesse dalla diretta interessata: anzi, come è noto, la loro relazione fu resa nota solo nel 2018 e adesso c’è aria di matrimonio.

Ospita a “Verissimo”, Giucas aveva annunciato l’intenzione di voler sposare Valeria finalmente, rivelando che il rapporto di suo figlio James con Valeria, anche se non era sua madre naturale, è stato sempre bellissimo. “Sono pronto a sposarla” aveva detto il mago e illusionista, che aveva fatto la proposta di matrimonio alla sua compagna durante il “Grande Fratello VIP” dopo quasi 40 anni di fidanzamento: “Grazie per l’amore che hai dato a me e a James” aveva esordito Giucas, parlando di un affetto che andava oltre le barriere del tempo e apprezzando anche la Perilli per averlo aiutato a crescere un figlio non suo, oggi diventato un uomo e che li ha resi pure nonni nel frattempo.











