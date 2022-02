Valeria Perilli, compagna Giucas Casella/ L’amore con l’illusionista e per James

La moglie di Giucas Casella è Valeria Perilli, i due si sono conosciuti nel 1980 a Montecatini e nonostante abbia avuto alti e bassi con l’illusionista che nel 1985 ha avuto un’avventura con la modella Carol Torr che ha messo al mondo suo figlio James che Valeria ha cresciuto come un figlio biologico. Valeria Perilli è nata dal matrimonio tra il regista e lo sceneggiatore Ivo Perilli e l’attrice Lia Corelli e nella vita lavora come doppiatrice professionista, tra cui Miranda di Sex and the City e Lalla de La Tata. Dal 1984 al 1991 la donna ha ricoperto il ruolo di Signorina Buonasera negli studi Rai di Roma.

Al momento Valeria Perilli attende il ritorno di Giucas Casella dal Grande Fratello Vip 2021 dopo essere andata a trovarlo all’interno della casa per comunicare con il compagno a suon di “Cip!” e aver ricevuto la proposta di matrimonio da parte del concorrente del reality. Durante il suo intervento all’interno della casa la donna ha dimostrato di conoscere a fondo Giucas Casella e di amarlo molto attraverso le parole: “Sei anche un passero solitario: schivo, introverso, malinconico e silenzioso. Quindi io so quali sono stati i tuoi timori, so con quanta paura hai accettato; eppure nonostante tutto tu sei ancora qui pronto a dispensare gioia, allegria, spensieratezza e a suscitare tanta simpatia”.

