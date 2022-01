Valeria Perilli, la moglie di Giucas Casella/ Chi è e che lavoro fa

Giucas Casella è certamente uno dei concorrenti più amati di questa edizione del “Grande Fratello Vip“, dove si sta facendo apprezzare dal pubblico per la sua ironia e il suo atteggiamento spesso disincantato. La partecipazione al reality rappresenta un’occasione anche per conoscere alcuni lati meno noti della sua vita privata, nonostante la lunga carriera in Tv come illusionista. In più occasioni, infatti, l’uomo ha parlato di Valeria Perilli, la donna che è al suo fianco ormai da più di 40 anni.

Il loro è certamente un amore importante, non solo per la lunghezza del loro rapporto, ma anche perché lei è stata fondamentale per crescere James, il figlio che l’artista ha avuto da una precedente relazione. Pur essendo particolarmente riservata, anche lei può vantare una carriera importante nel mondo dello spettacolo.

Valeria Perilli è il grande amore di Giucas Casella: cosa fa nella vita

Valeria Perilli è nata nel 1954 ed è figlia dello sceneggiatore Ivo Perilli e dell’attrice Lia Corelli. Grazie a loro la passione per la Tv e il cinema è nata in lei quando era solo una ragazza e si è poi trasformata in un lavoro. Da ragazza, dal 1984 al 1991 è stata infatti una delle Signorine Buonasera della Rai, modo con cui venivano indicate le annunciatrici.

Successivamente è diventata una doppiatrice, ruolo che le sta regalando soddisfazioni importanti. Lei è celebre per avere prestato la voce a Miranda in “Sex and the city” oltre a Lalla de “La tata. Ma non è finita qui: ha doppiato anche alcuni personaggi nelle soap “Santa Barbara,”, “Febbre d’Amore” e “General Hospital”, oltre alla segretaria di Hercule Poirot. Entrambi cercano di comparire insieme in Tv in pochissime occasioni, scelta che hanno compiuto sin da quando si sono innamorati.

