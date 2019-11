Valeria Perilli moglie Giucas Casella/ Dopo il matrimonio insieme al GF Vip? (Domenica live)

CHI È VALERIA PERILLI?

Valeria Perilli è il grande amore di Giucas Casella, la donna che ha scelto di sposare dopo 38 anni di vita insieme. L’illusionista ha annunciato il grande passo già lo scorso aprile, dopo aver tenuto a lungo la compagna nascosta agli occhi indiscreti di televisione e pubblico. I due si sono presentati infatti nello studio di Barbara d’Urso, dove sono pronti per ritornare: Valeria Perilli sarà fra gli ospiti che vedremo nella puntata di Domenica Live di oggi, 17 novembre 2019. Un appuntamento raro, se si considera che la donna appare poco nella vita social di Giucas, per via della sua nota discrezione. I due però sono spuntati fra i possibili partecipanti di Pechino Express, anche se si tratta di voci di corridoio mai confermate e solo emerse prima che si sapesse del ritardo della messa in onda del game show.

VALERIA PERILLI, IL LAVORO NEL DOPPIAGGIO

Un’anticipazione poi smentita grazie all’ufficialità dei concorrenti, anche se prima di tale evento, ha svelato Casella a TPI News, si parlava addirittura del suo ingresso in un reality piuttosto famoso: “Preferirei Pechino al GF Vip e dopo il viaggio potrei, finalmente, sposare la mia storica compagna”. Che cosa succederà invece adesso che l’accordo, presunto, è sfumato? La Perilli entrerà nella Casa per fare una sorpresa all’illusionista, che potrebbe accettare quindi l’accordo con Alfonso Signorini? Il doppiaggio rappresenta una base solida nella vita e carriera di Valeria Perilli, nota doppiatrice conosciuta anche per aver prestato la voce a uno dei personaggi del cartone animato Calendar Men. Senza considerare Miranda, la rossa di Sex and The City e altri lavori ancora.

VALERIA PERILLI NELLA CASA DEL GF VIP CON GIUCAS CASELLA?

Il pubblico italiano conosce però il suo volto grazie alla relazione longeva con Giucas Casella, ma solo di recente. “Ho sempre nascosto la presenza di Valeria su consiglio di Pippo Baudo, che mi suggerì di non dirlo per scaramanzia. Le storie che finivano sui giornali andavano male”, ha dichiarato infatti l’illusionista a Pomeriggio Cinque. “Visto che hai rivelato la nostra relazione, perché non vai fino in fondo sposandomi!”, ha replicato poi tramite lettera spedita a Gente durante il periodo in cui il compagno vestiva i panni di Naufrago dell’Isola dei famosi. Per ora si mormora però che i due varcheranno sì la soglia, ma quella del Grande Fratello Vip. In ballo la possibilità che Giucas entri infatti in coppia con la sua compagna di vita, per partecipare come unico concorrente. Una sorta di rivisitazione dei fratelli Jeremias e Cecilia Rodriguez insomma.



© RIPRODUZIONE RISERVATA