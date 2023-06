Valeria Pintore, chi è la moglie di Gianmarco Tognazzi/ “Sono andato in Sardegna, ci siamo fidanzati e…”

Gianmarco Tognazzi: l’amore con Valeria Pintore, il matrimonio e i figli

Gianmarco Tognazzi si racconterà oggi pomeriggio ai microfoni di Serena Bortone, nel salotto di Oggi è un altro giorno su Rai1. Oltre alla carriera come attore e alla sua illustre famiglia (è infatti figlio di Ugo Tognazzi e fratello minore di Ricky), la sua vita è caratterizzata anche da una riservatissima sfera sentimentale. L’attore è sposato dal 2006 con Valeria Pintore, divenuta sua moglie dopo un lungo ed intenso corteggiamento culminato in Sardegna con il fidanzamento.

Della moglie di Gianmarco Tognazzi non si conoscono sufficienti informazioni, essendo piuttosto riservata e molto probabilmente lontana dal mondo dello spettacolo e della televisione. Sappiamo però che la coppia, dopo il matrimonio, ha avuto due figli, Andrea Viola e Tommaso Ugo.

In una delle rare dichiarazioni in materia sentimentale, Gianmarco Tognazzi aveva così parlato della sua storia d’amore con Valeria Pintore in un’intervista rilasciata a Vieni da me. “L’ho conosciuta, avevo saputo che lavorava al comune. Non ho dormito e alle sette ero sotto la sede del comune per poi scoprire di aver sbagliato. Ci siamo visti per prendere un caffè e io le ho detto: se non partissi e ti portassi a cena? Lei mi ha detto no“.

A quel punto l’attore ha preso l’iniziativa e, al fine di conquistarla, ha proseguito la sua opera di corteggiamento, fortunatamente riuscita: “Quindi sono partito e sono tornato a Roma. Ci siamo scambiati il numero e siamo andati avanti a messaggini finché io, ad un certo punto, le ho detto: basta, questo weekend prendo e ti porto via. In realtà non l’ho portata via. Sono andato in Sardegna, ci siamo fidanzati e sposati dopo tre anni e poi è venuta a vivere a Roma e abbiamo due figli, Andrea Viola e Tommaso Ugo“.

