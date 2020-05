Valeria Pintore, Viola e Tommaso Ugo/ Chi sono? Moglie e figli di Gianmarco Tognazzi

Pubblicità

Oggi Gianmarco Tognazzi sarà ospite di Vieni da Me, nel salotto di Caterina Balivo, lo stesso in cui qualche settimana fa aveva alzato il velo sulla sua vita privata e sulla famiglia che ha creato con la moglie Valeria Pintore, la donna con cui condivide tutto ormai dal momento del loro sì, andato in scena nel 2006. La loro relazione è longeva e forte e, nonostante gli anni, le tensioni, la lontananza spesso dovuta al lavoro, dalla loro unione sono nati i loro figli, la primogenita Viola, nata nel 2007, e Tommaso Ugo nel 2012. L’incontro tra Gianmarco Tognazzi e Valeria Pintore è andato in scena in Sardegna ad una cena con amici comuni e, in particolare, Sergio Cammariere. Proprio a Sassari ha conosciuto la donna che all’epoca lavorava al Comune. Nel salotto di Caterina Balivo ha raccontato di essere subito rimasto colpito da lei tanto che, il giorno dopo si piazzò proprio davanti al Comune per rivederla.

Pubblicità

IL PRIMO INCONTRO CON VALERIA PINTORE

In particolare, Gianmarco Tognazzi ha spiegato: “L’ho conosciuta, avevo saputo che lavorava al comune. Non ho dormito e alle sette ero sotto la sede del comune per poi scoprire di aver sbagliato. Ci siamo visti per prendere un caffè e io le ho detto: se non partissi e ti portassi a cena? Lei mi ha detto no. Quindi sono partito e sono tornato a Roma. Ci siamo scambiati il numero e siamo andati avanti a messaggini finchè io, ad un certo punto, le ho detto: basta, questo weekend prendo e ti porto via“. A quel punto la loro storia ebbe inizio, erano i primi anni 2000, e dopo il loro incontro si sono fidanzati e, dopo tre anni, si sono sposati e Valeria Pintore si è trasferita a Roma.



© RIPRODUZIONE RISERVATA