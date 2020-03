Valeria Raciti vincitrice Masterchef 8/ “Oggi è tutto diverso, Locatelli? Garbo e…”

Valeria Raciti, segretaria amministrativa siciliana originaria di Aci Sant’Antonio, è l’ottava vincitrice di Marterchef Italia. Con il suo straordinario percorso, l’aspirante cuoca lo scorso anno ha avuto la meglio su Gilberto Neiretti e Gloria Clama, due dei concorrenti più forti e favoriti sin dalle prime puntate. Con la vittoria, inoltre, Valeria ha cambiato vita: l’amore per la cucina è diventata la sua attività principale e le ha permesso di lanciarsi alle spalle il suo vecchio percorso professionale. Ma come vive, oggi, a distanza di un anno dalla conquista del titolo? “Amavo il mio lavoro ma era decisamente poco dinamico e lasciava poco spazio alla creatività e poco tempo da dedicare a “tutto il resto”…”, spiega Valeria Raciti in un’intervista rilasciata a Fabio Marino e ai fan del blog Masterchef Italia. “Adesso è tutto diverso, nonostante viaggi molto, e sono molto impegnata riesco a dedicare molto più tempo ai miei affetti, soprattutto qualitativamente perché sono molto più serena”.

VALERIA RACITI: “CON GLORIA UN RAPPORTO CHE…”

Ancora oggi Valeria Raciti può contare sul supporto di suo marito, che i fan di Masterchef Italia 2019 hanno avuto di conoscere sia nel corso di una prova, sia in occasione della finale. “Mi segue sempre e se non riesce a farlo fisicamente, lo fa supportandomi a distanza”, dice la vincitrice della scorsa edizione, che a dispetto dei suoi impegni nel mondo della cucina, ha mantenuto i piedi per terra. E anche se l’avventura tra i fornelli di Sky è ormai un lontano ricordo, Valeria non dimentica chi, fino alla fine, è rimasta al suo fianco: “Ho adorato Gloria dal primo momento che l’ho vista… – ammette la Raciti nel corso dell’intervista – ho percepito subito la sua grande sensibilità, ne sono stata colpita e l’ho sentita una persona molto affine a me. Lei invece – aggiunge Valeria – si è aperta pian piano nei miei confronti […] Adesso siamo care amiche, ci sentiamo spesso nonostante gli impegni, e sono certa – conclude l’ex vincitrice – che nonostante la distanza il nostro rapporto proseguirà nel tempo”.

VALERIA RACITI, VINCITRICE MASTERCHEF 2019: “CHEF LOCATELLI RIUSCIVA A METTERMI A MIO AGIO”

Valeria Raciti non si è pentita neanche un secondo dell’esperienza di Masterchef Italia 8 e guardando al passato svela che la rifarebbe “a prescindere da come si è conclusa”. In merito ai giudici che hanno supportato il suo percorso, però, la vincitrice di Masterchef 2019 non nasconde di avere qualche piccola preferenza, svelando che chef Locatelli è di certo il suo favorito. I motivi? “Per il grande garbo e gentilezza nel modo di porsi, riusciva sempre a mettermi a mio agio”. Una sintonia che invece non è scattata con lo chef Antonino Cannavacciuolo: “ero sempre in soggezione davanti a lui – spiega la Raciti – perché temevo il suo giudizio più di tutti, inoltre – aggiunge – i suoi occhi riuscivano a mettere letteralmente “a nudo” i miei piatti e le lavorazioni che avevo eseguito”. Ma chi vincerà Masterchef Italia 9 secondo il suo intuito? “Quote rosa Maria Teresa – dice Valeria – Quote azzurre direi Antonio”.



