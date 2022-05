Valeria Rossi candidata a elezioni Monza/ Dopo il tormentone Tre parole, la politica…

Valeria Rossi, cantante che nell’estate 2001 scandì il ritmo della stagione più calda dell’anno con il suo tormentone musicale “Tre parole” (sole, cuore e amore), ha deciso di tentare l’avventura politica, partendo da quella territoriale. Infatti, l’artista è una delle candidate al Consiglio comunale di Monza nella lista “Monzattiva”, che sostiene il Centrosinistra e l’aspirante sindaco Paolo Pilotto, 60 anni. A confermare l’indiscrezione è stato Carlo Abbà, presidente di “Monzattiva” ed ex assessore durante la precedente Giunta comunale di Roberto Scanagatti.

Ma qual è stata l’evoluzione della carriera di Valeria Rossi dopo quel successo canoro senza tempo? Alle diecimila copie vendute in 21 giorni, al Festival di Sanremo Giovani e al Festivalbar, la 52enne originaria di Tripoli ha dapprima intrapreso un percorso dietro le quinte, scrivendo per Jessica Brando e per Mietta. Dopodiché, ha pubblicato racconti e libri per bambini, sino al nuovo impiego lavorativo presso l’ufficio anagrafe di un Comune della Brianza.

VALERIA ROSSI: “HO RIPRESO I LIBRI DELLA PRIMA LAUREA IN DIRITTO”

A proposito di quest’ultima esperienza, Valeria Rossi in un’intervista rilasciata recentemente ha dichiarato: “Ho ripreso i libri della prima laurea in diritto, ho fatto un concorso e sono stata assunta come ufficiale dello stato civile. Ogni giorno ho a che fare con le vite delle persone. Avevo voglia di andare nella pratica, nel concreto”.

Come sottolineato dal “Corriere della Sera” sulle sue colonne, quello di Valeria Rossi è indubbiamente il nome più altisonante tra quelli in lizza per le comunali di Monza, mentre per il ruolo di sindaco è bagarre fra il primo cittadino uscente Dario Allevi (Centrodestra), Pilotto (Centrosinistra) e il civico Paolo Piffer, educatore nelle carceri. Infine, “ha ritirato la candidatura, o meglio, è stata fermata dai vertici del Movimento 5 Stelle Elisabetta Bardone, 47 anni, due figli, due lauree e un lavoro nei servizi sociali. Il M5S ha preferito azzerare l’esperienza monzese per dedicare le energie alla realizzazione di un percorso rinnovato”.

