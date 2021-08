Valeria Rossi: “Cantavo sole cuore e amore, ora lavoro all’anagrafe”/ “In 2 anni…”

Valeria Rossi è stata una protagonista della musica italiana con un brano che è stato un vero tormentone estivo. Era l’estate del 2001 quando Valeria Rossi scalò tutte le classifiche italiane con la hit “Tre parole”. Un brano che regalò all’artista successo e popolarità. Un periodo intenso quello vissuto Valeria Rossi che, da autrice, si ritrovò ad essere catapultata in un mondo che non conosceva. “Tutto durò due anni, piuttosto rocamboleschi dal punto di vista professionale. Perché alla fin fine era una professione inventata, anzi è difficile anche chiamarla professione, io ero un’autrice e sapevo ben poco di palcoscenici (…)”, ha raccontato in un’intervista rilasciata ai microfoni di Ernesto Assante pubblicata su Repubblica.

Valeria Rossi racconta l’estate del 2001 come di un periodo intenso durante il quale fu “travolta dalle cose che dovevo fare, promozione, interviste, televisioni, radio, tantissime cose arrivate all’improvviso che cambiavano completamente lo scenario della mia vita. Avevo la testa sotto la superficie, era difficile guardare su”.

La nuova vita di Valeria Rossi dopo il grande successo

Dopo essersi fermata e aver riflettuto sulla propria vita, Valeria Rossi ha deciso di rimettersi in gioco. Con una laurea in tasca, ha ricominciato a studiare per partecipare ad un concorso pubblico che ha vinto ed oggi lavora come ufficiale dello stato civile. “Redigo gli atti che afferiscono ai mutamenti di status delle persone. Ogni giorno ho a che fare con le vite delle persone, avevo voglia di andare nella pratica, nel concreto. E ora sto facendo una formazione specifica, in counseling a mediazione corporea”.

Valeria, inoltre, ha svelato di avere una grande passione “per l’insegnamento del metodo chiamato ‘Stream yourself’ che tramite un mix di tecniche vocali, funzionali, meditazione e bioenergetica, permette il risvegliarsi e l’amplificarsi di creatività e di vitalità in senso ampio”.

