Valeria Rossi, chi è la cantante di ‘Tre Parole’: marito Pietro Foresti e figlio Miro/ “Lucio Dalla fu…”

Chi è Valeria Rossi, la cantante di Tre Parole? Vita privata: marito e figlio

È il 2001 quando nelle radio spopola il brano Tre Parole quello che a posteriori si può definire un vero e proprio tormentone estivo, a cantarlo è Valeria Rossi, chi è e che cosa fa oggi la cantante? Classe 1969, Valeria ha 55 anni vive a Monza dove si è trasferita con la sua famiglia, il marito Pietro Foresti e il figlio Miro ha oggi ha 14 anni. Spiegare, invece, che fine ha fatto Valeria Rossi è più complicato.

Paola e Chiara, dal nuovo tormentone ‘Festa Totale’ alla ‘separazione’ per X Factor/ Gli ultimi rumor

Non solo cantante ma anche autrice, scrittrice e poi si è allontanata dal mondo della musica, ha ripreso a studiare, si è laureata in Archeologia e poi ad un passo dal traguardo ha interrotto gli studi di Giurisprudenza. Ha lavorato al Comune all’ufficio anagrafe ma poi ha rinunciato al posto fisso perché, come ha dichiarato lei stessa al Quotidiano Nazionale c’era troppa burocrazia che allontana dai cittadini. Insomma, che un giornalista le ha fatto notare quando si parla di Valeria Rossi non si parla solo di ‘seconda vita’ ma si può parlare anche di terza, quarta, quinta…

Cesare Cremonini: il progetto artistico al Bologna Portici Festival 2024/ La fidanzata Giorgia Cardinaletti

Valeria Rossi e gli esordi, retroscena su Lucio Dalla: “Bussai per chiedergli un appuntamento”

Quando fu travolta dal successo di Tre Parole Valeria Rossi aveva 32 anni, ma i discografici le imposero di dichiarare di averne 27. Ma come arrivò al successo Valeria Rossi? In un’intervista concessa a Quotidiano Nazionale concesso lo scorso gennaio ha parlato dei suoi esordi rivelando anche un retroscena su Lucio Dalla: “Inventandomi appuntamenti. In senso letterale. Ci spieghi. Buongiorno, ho appuntamento col dottore alle 9,30. Non le risulta? Molto strano. Controlli bene, sarà un disguido, sto venendo da Roma apposta, sa? Geniale. Era più facile in un tempo in cui non c’erano le email e Whatsapp sui cellulari. Bussai dappertutto anche a Bologna da Lucio Dalla”











© RIPRODUZIONE RISERVATA