Valeria Rossi/ Video, Michele Zarrillo: “Ha una voce davvero straordinaria”

Valeria Rossi ha ricevuto delle assegnazioni molto difficili in occasione della seconda puntata di Ora o mai più. Nella prima manche ha interpretato Quando l’amore diventa poesia, un brano che ha regalato alla coach Orietta Berti il decimo posto a Sanremo, in coppia con Massimo Ranieri. “Valeria questa volta l’ha seguita perfettamente, l’hanno cantata da Dio“, ha detto Red Canzian. D’accordo anche Michele Zarrillo: “Ha una voce straordinaria”. Purtroppo la seconda esibizione della Rossi non è piaciuta alla giuria: a discapito del quinto posto ottenuto nella puntata di debutto, la cantante si è aggiudicata solo un ottavo posto nella classifica generale. La giuria infatti non ha apprezzato in modo particolare la sua versione de La notte, il singolo di Arisa: il punteggio totale è stato di soli 71 punti, grazie ai 42 dei giudici e ai 29 del pubblico. I voti più alti sono stati assegnati da Fausto Leali, Michele Zarrillo e Loredana Bertè, mentre Marcella Bella è stata impietosa: solo un 4 da parte dell’artista siciliana. “Ho dato 6 perchè avrei dato 8 all’esibizione del primo pezzo, perchè lì c’era davvero molto fuoco. Misurarsi con un pezzo cantato da Arisa è molto difficile, perchè è una di quelle cantanti con un’intonazione assoluta e quindi si sente ogni tanto un portamento che ha qualche problema”. La Bella ha giustificato invece così il suo voto: “C’è stata qualche problematica, eri anche molto indecisa. Sembravi quasi una bambina, un po’ infantile. Perdonami. Però bisogna premiare quelli bravi“. Clicca qui per guardare il video di Valeria Rossi.

Valeria Rossi, anticipazioni sulla terza puntata

Niente da fare per Valeria Rossi: anche la terza puntata di Ora o mai più non le permetterà di decollare. Dopo aver conquistato le classifiche con la sua Dammi tre parole, la cantante sembra non riuscire a ritornare in pista. Ci si sarebbe aspettati grandi cose da lei, ma il talent non le ha permesso di emergere come dovuto. Nella prima manche interpreterà Via dei ciclamini della coach Orietta Berti, presentato nel ’71 e considerato uno dei più impegnati del suo repertorio. Tra l’altro la cantante originale ne ha fatta una versione con Riccardo Fogli nel 2012, quindi pochi anni prima di sceglierlo per la sua allieva. Nella seconda manche, la Rossi interpreterà invece Sono bugiarda di Caterina Caselli, anno 1967. Un’altra canzone difficile sotto il profilo tecnico, ma in grado di far risaltare il timbro della concorrente. Purtroppo la Rossi finirà in fondo alla classifica anche in questa nuova occasione, registrando tra l’altro il minimo storico in classifica generale: solo 67 punti.

Video, l’esibizione in “La notte”





