Il rapper Clementino, al momento tra i giudici di The Voice Senior, è single oppure no? Le voci e la curiosità sulla sua vita privata sono sempre davvero tante e mai come in questo periodo si è tornati a parlare di lui per via della sua partecipazione al programma di successo di Rai1. In questo anno le cose per lui sono cambiate spesso e se oggi sembra essere single, nei mesi scorsi si sono alternate alla sua corte Valeria Sammarco e Marianna Vertola, che sono “ufficialmente” le ex fidanzate di Clementino la Iena. In particolare, la prima, di Manduria in provincia di Taranto, è stata beccata con lui a passeggio mano nella mano e questo ha confermato la loro relazione forse lunga per due anni circa.

Valeria Sammarco e Marianna Vertola, ex fidanzate di Clementino, adesso è single?

La stessa Valeria Sammarco, infatti, era stata avvistata al Festival di Sanremo nel 2017 proprio mentre tutti davano per certa la liason tra Clementino e Francesca Michielin. Nei mesi scorsi si è parlato anche di una giovane Marianna Vertola che è stata al cospetto di Carlo Pietropoli a Uomini e donne. In passato si è parlato di un possibile flirt tra lei e Clementino, ma chi è Marianna Vertola? Bella, riservata, classe 1997, la bella modella è nata a Napoli e tiene molto alla sua privacy ecco perché non si sa molto della sua vita privata e nemmeno di questa sua presunta liason con Clementino che, lo ripetiamo, al momento sembra essere single e felice e come non potrebbe dopo il successo di The Voice Senior su Rai1?



